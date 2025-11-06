موعد مباراة الهلال ضد النجمة بالدوري السعودي والتشكيلة المتوقعة والقنوات الناقلة

يحل الهلال ضيفا على النجمة في الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم 2025-2026.

ويدخل الهلال -الذي يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة- المباراة بـ5 انتصارات وتعادلين.

موعد مباراة النجمة والهلال بدوري روشن

تقام المباراة غدا الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة.

ومن المقرر أن تنطلق المواجهة الساعة (20:30) بتوقيت الدوحة والسعودية (21:30 بتوقيت الإمارات).

القنوات الناقلة لمباراة النجمة والهلال بالدوري السعودي

قناة ثمانية 1

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة لحظة بلحظة عبر موقع الجزيرة نت.

ولا يزال النجمة يلاحق انتصاره الأول في المسابقة بعد 7 هزائم كاملة ليتذيل الترتيب برصيد خال من النقاط.

ويلتقي الفريقان غدا في المواجهة الأولى بينهما بالدوري السعودي، لكن سبق لهما أن تواجها مرة واحدة في بطولة كأس خادم الحرمين، وفاز الهلال 2-صفر.

تشكيلة الهلال المتوقعة ضد النجمة

ياسين بونو، ثيو هرنانديز، يوسف أكتشيشيك، حسان تمبكتي، حمد اليامي، روبن نيفيز، ناصر الدوسري، محمد كنو، سالم الدوسري، عبد الله الحمدان، مالكوم.