من الأفضل ميسي أم رونالدو؟ سؤال يفجر تفاعلا ومناوشات على المنصات

يتجدد الجدل في عالم كرة القدم وعلى مواقع التواصل الاجتماعي حول اللاعب الأفضل في التاريخ، كريستيانو رونالدو أم ليونيل ميسي؟ وهما لاعبان لديهما شهرة وعشاق كثيرون.

ويستشهد عشاق رونالدو وميسي ببطولات وجوائز فردية وأرقام قياسية تشعل المنافسة بين النجمين، فأنصار ميسي يفاخرون بتتويجه بالكرة الذهبية 8 مرات في رقم غير مسبوق بتاريخ اللعبة، مقابل 5 مرات فقط لغريمه رونالدو.

وفي المقابل، تجاوزت أهداف رونالدو حاجز 950 هدفا، مواصلا ترسيخ مكانته كأحد أكثر اللاعبين تسجيلا في تاريخ كرة القدم، مقابل حوالي 890 هدفا لميسي.

بيد أن الجدل هذه المرة تجاوز حدود الأرقام والبطولات، لينتقل إلى ساحة اللاعبين أنفسهم، إذ ردّ رونالدو -في مقابلته مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغان- على تصريح النجم الإنجليزي واين روني بأن ميسي الأفضل، قائلا بثقة: لن أكون متواضعا.. لا أتفق مع هذا الرأي.

وفي نظر كثير من المشجعين والمحللين، يبقى الفوز بكأس العالم الحد الفاصل لحسم الجدل حول الأعظم في التاريخ، وقد حقق النجم الأرجنتيني ميسي هذا الإنجاز في مونديال قطر 2022.

أما النجم البرتغالي رونالدو فـكان له رأي مغاير، إذ قال "كأس العالم ليس حلُمي، ففوزي بمسابقة تمتد لست أو سبع مباريات لا يمكن أن يحدد قيمتي كلاعب، ولا أن يجعلني من بين أفضل اللاعبين في التاريخ".

أما ميسي؛ فـتحدث عن أهمية فوزه ببطولة كأس العالم في جلسة حوارية في منتدى أميركا الاقتصادي.

ويثير رونالدو وميسي دائما تفاعلات ومناوشات بين المشجعين، لكن التصريحات عن أيهما الأفضل زادت حدة المناقشات، وهو ما رصدته حلقة (2025/11/6) من برنامج "شبكات".

ولم يخف الناشط علي في تعليقه ميله لرونالدو، حيث قال

" تصريحات رونالدو عملت صياح عند جمهور ميسي ..ولا يقولون الأربعيني على أساس ميسي مراهق الآن؟؟ الدون ملك بأرقامه وبطولاته وطريقة لعبه.. لا مجال للمقارنة" بواسطة

لكن الناشط نمر يفضل ميسي، بقوله

"كريستيانو رونالدو لم يكن أبدا منافسا لميسي.. الإعلام من وضعه في هذا المنافسة السخيفة، هناك عشرات اللاعبين أفضل من كريستيانو بمراحل كثيرة.. كريستيانو رونالدو مجرد فقاعة صنعها الإعلام المدريدي والإنجليزي" بواسطة

أما مؤيد فيضع اللاعبين في نفس المرتبة، إذ غرّد يقول

" لا يهمني كلام كريستيانو ولا كلام ميسي بالرغم من أن الاحترام مطلوب، لكن الأهم هو ما قدمه كل منهما على أرض الملعب والذي استمر قرابة 15 سنة.. صعب إن لم يكن مستحيل أن تتكرر مثل هذه المنافسة.. ولا أنسى أن أقول أنني أشفق على كل من يقلل من الإثنين على الملعب" بواسطة

وتتعاطف لمى في تعليقها مع رونالد، بقولها

" لماذا أصابتكم الصدمة من جواب رونالدو على أساس أن ميسي لما يوجه له السؤال عن من الأفضل يقول رونالدو.. طبيعي يرى نفسه الأفضل لكن الواقع هو من يحدد.. وأتوقع الجواب معروف" بواسطة

ويستغرب أيمن من جواب رونالدو، معلقا بالقول

" طيب طالما كأس العالم ليس مهما لكريستيانو... لماذا يريد اللعب مرة أخرى في البطولة القادمة؟؟؟ ما الذي يريد أن يثبته؟؟" بواسطة

ولا يزال النجمان، رونالدو (40 عاما) وميسي (38 عاما)، يطمحان للمشاركة في كأس العالم 2026 في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

أما عن اعتزالهما، فقال رونالدو "سيكون قريبا. سأكون مستعدا لهذه اللحظة، وصدقا سأبكي لأن الأمر صعب للغاية." وفي المقابل، اكتفى ميسي بالقول ببساطة "للأسف، سينتهي الأمر في مرحلة ما."