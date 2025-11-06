هل صممت السعودية ملعبا معلقا في نيوم لكأس العالم 2034؟

تداولت منصات التواصل الاجتماعي، في الأيام الماضية، مقطع فيديو مثير للإعجاب يظهر ما يبدو أنه تصميم لملعب كرة قدم عملاق معلق فوق ناطحة سحاب، مع ادعاءات بأنه التصميم الرسمي لملعب "نيوم" الذي تستعد المملكة العربية السعودية لبنائه ضمن مشاريعها الضخمة استعدادا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034.

وحقق الفيديو انتشارا واسعا عبر مواقع إخبارية عربية وأجنبية، وحصد تفاعلا كبيرا من المستخدمين الذين عبر كثير منهم عن انبهارهم بالتصميم، واعتبروها دليلا على الطموح الجريء والمستقبلي لمشاريع "رؤية السعودية 2030″، خاصة في مدينة نيوم التي توصف بأنها نموذج للمدن المستقبلية الذكية.

وروجت بعض المنصات الإعلامية للتصميم على أنه مخطط حقيقي لمشروع سعودي قيد التنفيذ، مدعية أن الملعب سيبلغ ارتفاعه نحو 300 متر عن سطح الأرض، ما أثار موجة من التساؤلات عن مدى إمكانية تنفيذ مثل هذا الصرح المعماري الفريد، من حيث الجوانب الهندسية والتقنية والبيئية.

لكن رغم جاذبية الفكرة وحداثة التصور، برزت تساؤلات من متابعين وخبراء عن صحة التصميم ومصدره الفعلي، في ظل غياب إعلان رسمي من الجهات السعودية عن "الملعب السماوي".

Saudi Arabia has unveiled plans for NEOM Stadium, the first-ever stadium to be built high in the sky, elevated 350 metres above the desert in the futuristic city project, The Line. pic.twitter.com/tDLNFfOoHc — Dami’ Adenuga (@DAMIADENUGA) October 27, 2025

الحقيقة

وأجرى فريق "الجزيرة تحقق" بحثا موسعا للتحقق من مصدر الفيديو المتداول، حيث توصلنا إلى حساب يحمل اسم "Hypora Ultraworks"، وهو حساب معروف بإنتاج تصاميم معمارية خيالية ومستقبلية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

ونشر الحساب المقطع في 15 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على منصة "إنستغرام" وحصد أكثر من 66.1 مليون مشاهدة، بينما عبر الحساب ذاته بمنصة "فيسبوك" نال أكثر من 51 مليون مشاهدة، وذلك بعنوان "لقطة جوية لملعب مصمم على ناطحة سحاب"، دون أي إشارة إلى السعودية أو مشروع نيوم.

لكن السؤال المطروح الأبرز، هل هذا هو التصميم الحقيقي لملعب نيوم؟ وهنا تشير المعلومات الرسمية إلى أن السعودية قد كشفت فعلا عن التصميم المعتمد لملعب نيوم، والذي سيكون جزءا من خطط استضافة كأس العالم 2034.

وبحسب الموقع الرسمي للبطولة، سيُبنى الملعب على ارتفاع 350 مترا فوق مستوى سطح البحر ضمن هيكل مدينة نيوم المعروفة باسم "ذا لاين"، بسعة تصل إلى 46 ألف متفرج، إلا أن التصميم الرسمي يختلف كليا عن فيديو "الملعب السماوي" المولد بالذكاء الاصطناعي.

ونشر الحساب الرسمي لمدينة نيوم عبر منصة "إكس" تصميما آخر، لا صلة بينه وبين التصميم المتداول الذي حصد ملايين المشاهدات، كما لم يظهر أي تطابق مع تصميمات الملاعب المقرر استضافتها مونديال 2034 ضمن ملف السعودية المقدم إلى فيفا لاستضافة البطولة، ولم نرصد أن طرحت الجهات الرسمية السعودية التصميم على أنه فكرة مستقبلية قابلة للتطبيق.

The #NEOMStadium will be the most unique stadium in the world, over 350m above ground and seamlessly integrated into THE LINE. It will feature cutting-edge innovations to enhance viewing and participation experiences.#WelcomeToSaudi34 #Saudi34 #NEOM @Saudi2034 pic.twitter.com/3ouxWUEnkV — NEOM (@NEOM) December 11, 2024

والسعودية ستصبح الدولة الثانية في منطقة الخليج تستضيف البطولة التي تقام كل 4 سنوات، وذلك بعد 12 عاما من استضافة جارتها قطر نسخة 2022.