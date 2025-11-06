لاعب أرجنتيني يعيش تجربة فريدة مع ميسي ورونالدو

عاش الشاب الأرجنتيني راميرو إنريكي لاعب فريق الخلود السعودي تجربة فريدة بداية الموسم الكروي الحالي 2025-2026.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن إنريكي (24 عاما) واجه مواطنه ليونيل ميسي، ثم لعب ضد البرتغالي كريستيانو رونالدو في مباراتين متتاليتين، وفي قارتين مختلفتين.

بدأ ذلك حين شارك إنريكي مع فريقه السابق أورلاندو سيتي الأميركي ضد إنتر ميامي في نصف نهائي بطولة كأس الدوريات.

واجه ميسي ورونالدو في مباراتين متتاليتين بقارتين مختلفتين

وأقيمت تلك المباراة يوم 28 أغسطس/آب على ملعب تشيس ستاديوم معقل إنتر ميامي، وانتهت بفوز الأخير بنتيجة 3-1 وفيها سجّل ميسي هدفين.

وبعد أيامٍ قليلة من تلك المباراة، انتقل إنريكي إلى الخلود السعودي وهناك تأقلم مع فريقه الجديد بسرعة على حد تعبير الموقع الرسمي للدوري السعودي.

وظهر إنريكي لأول مرة مع الخلود يوم 14 سبتمبر/أيلول الماضي أي بعد فترة التوقف الدولي، وذلك ضد النصر الذي يضم في صفوفه رونالدو وكوكبة من نجوم كرة القدم في العالم أبرزهم السنغالي ساديو ماني، الفرنسي كينغسلي كومان والإسباني إنييغو مارتينيز.

وأقيمت تلك المباراة على ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض ضمن الجولة الثانية من دوري روشن، وفيها فاز النصر بهدفين نظيفين سجلهما ماني ومارتينيز.

وعلّق حساب الدوري السعودي على "إنستغرام" على ذلك بالقول "عاش راميرو إنريكي تجربة فريدة يمكنه أن يرويها لأطفاله وأحفاده"، وأضاف مازحا "وربما لن يصدّقوه".

وقالت سبورت من جهتها "رغم غرابة القصة وتميّزها فإن إنريكي لم يحالفه الحظ في كلتا المباراتين"، في إشارة منها إلى نتيجة المباراتين.

ووُلد إنريكي يوم 4 مايو/أيار 2001 في مدينة بوزاكو الأرجنتينية، وبدأ مسيرته الكروية في الفئات السنية لنادي بانفيلد.

وخاض إنريكي أول تجربة كروية خارج الأرجنتين بعد انتقاله إلى أورلاندو سيتي عام 2023، وهناك في الدوري الأميركي حقق حلمه باللعب ضد ميسي الذي يعتبره "بطله منذ الطفولة" والتقط معه صورة عندما كان بعمر 8 سنوات.

إعلان

وعن لقائه بميسي قال راميرو في مقابلة مع صحيفة "إنفوباي" الأرجنتينية "شكرته على كل ما فعله من أجل الأرجنتينيين (الفوز بكوبا أميركا وكأس العالم)، وأخبرته أن والدي يرسل له تحية".

وأضاف "طلبت منه إذا كان بإمكانه إعطائي القميص، لكنه كان قد تبادل القميص مع لاعب آخر. قال لي إنه سيحتفظ به لي في المباراة المقبلة".

هدف! ⚽️🔥 راميرو إنريكي يضع الخلود في المقدمة ضد الشباب 🚀#الشباب_الخلود pic.twitter.com/XHJH2BddwW — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) September 25, 2025

ومنذ انتقاله إلى الخلود شارك إنريكي مع الفريق في 8 مباريات بجميع البطولات بواقع 730 دقيقة، سجل خلالها 6 أهداف وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.