رياضة|بطولات عالمية

فيفا يستحدث جائزة "السلام" خلال قرعة كأس العالم 2026

The president of FIFA, Gianni Infantino, speaks during a session on day one of the 9th Edition of the Future Investment Initiative (FII), the kingdom's annual flagship conference, in Riyadh, Saudi Arabia, October 28, 2025. Future Investment Initiative Media Center/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES.
إنفانتينو: جائزة ‭‬الفيفا للسلام ستكرّم الجهود الهائلة للأشخاص الذين يعملون بجد لإنهاء الصراعات (رويترز)
Published On 6/11/2025
|
آخر تحديث: 00:11 (توقيت مكة)

حفظ

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الأربعاء، إطلاق جائزة سنوية جديدة للسلام تمنح لأول مرة خلال قرعة نهائيات كأس العالم 2026 في واشنطن الشهر المقبل.

وأُطلق على الجائزة اسم "جائزة الفيفا للسلام – كرة القدم توحد العالم"، وقال الفيفا إنها أنشئت "لمكافأة الأفراد الذين قاموا بأعمال استثنائية وغير عادية من أجل السلام".

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وقال جياني إنفانتينو رئيس الفيفا "في عالم يزداد اضطرابا وانقساما، من الضروري الاعتراف بالمساهمة البارزة لأولئك الذين يعملون بجد لإنهاء الصراعات وجمع الناس بروح السلام".

وأضاف "كرة القدم تعني السلام، ونيابة عن مجتمع كرة القدم العالمي بأسره، فإن جائزة ‭’‬الفيفا للسلام – كرة القدم توحد العالم ‬ستكرم الجهود الهائلة التي يبذلها هؤلاء الأفراد الذين يوحدون الناس، ويجلبون الأمل للأجيال المقبلة".

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أغسطس/آب الماضي أن قرعة كأس العالم ستقام في 5 ديسمبر/كانون الأول في مركز جون كيندي للفنون المسرحية في واشنطن، حيث سيتعرف 48 فريقا على منافسيهم في دور المجموعات.

وقال إنفانتينو لترامب قبل السماح له بحمل كأس العالم "نحن نوحد العالم سيدي الرئيس، نوحد العالم هنا في أميركا، ونحن فخورون جدا بذلك".

وضغط ترامب بقوة للحصول على جائزة نوبل للسلام هذا العام، وانتقد البيت الأبيض قرار لجنة نوبل بمنحها لزعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو الشهر الماضي.

وستقام بطولة كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز 2026، وستشهد عددا قياسيا من المباريات يبلغ 104 مباريات تستضيفها 16 مدينة.

المصدر: رويترز

إعلان