فوز كبير للسيتي وتاريخي لبافوس وتعادل محبط لتشلسي بدوري أبطال أوروبا

شهدت الجولة الرابعة من دور المرحلة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم -الأربعاء- فوز مانشستر سيتي الكبير على بوروسيا دورتموند وإنتر ميلان على كايرات ألماتي بينما تعادل تشلسي مع كاراباخ الأذربيجاني.

تقدم مانشستر سيتي الإنجليزي للمربع الذهبي في ترتيب مرحلة الدوري عقب فوزه الثمين والمستحق 4-1 على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني.

وعلى ملعب (الاتحاد) معقل الفريق السماوي، تقدم السيتي عن طريق فيل فودين في الدقيقة 22، وأضاف زميله النرويجي إرلينج هالاند الهدف الثاني في الدقيقة 29 في شباك فريقه السابق، ليواصل هوايته في هز الشباك للمباراة الرابعة على التوالي في البطولة، رافعا رصيده إلى 5 أهداف بالمسابقة القارية خلال الموسم الحالي.

وعاد فودين لهز الشباك من جديد، بعدما أضاف الهدف الثالث لمانشستر سيتي وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 57، فيما أحرز فالديمار أنتون هدفا لدورتموند في الدقيقة 72.

واختتم البديل الفرنسي ريان شرقي مهرجان أهداف سيتي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي، الفائز باللقب عام 2023، الذي حقق فوزه الثالث في دوري الأبطال هذا الموسم مقابل تعادل وحيد، إلى 10 نقاط في المركز الرابع.

في المقابل، توقف رصيد بوروسيا دورتموند، الذي حمل كأس البطولة عام 1997، عند 7 نقاط في المركز الـ12، بعدما تلقى خسارته الأولى في المسابقة هذا الموسم، مقابل فوزين وتعادل وحيد.

كاراباخ يحبط تشلسي وفوز تاريخي لبافوس

أحبط كاراباخ الأذربيجاني ضيفه تشلسي الإنجليزي، بطل 2012 و2021، بإجباره على الاكتفاء بالتعادل 2-2.

وخلافا للمباراتين السابقتين اللتين جمعتا الفريقين في دور المجموعات حين خرج تشلسي منتصرا بنتيجة إجمالية 10-0، عانى الفريق اللندني الأربعاء في باكو وحتى أن تقدمه تحول إلى تخلف 1-2 قبل أن يكتفي في النهاية بنقطة رفع بها رصيده إلى 7، على غرار مضيفه الأذربيجاني.

وكان البلوز على موعد مع الشباك منذ الدقيقة 16 بفضل البرازيلي إستيفاو.

لكن الفريق المضيف استفاد من خطأ دفاعي للهولندي يوريل هاتو، مما سمح للكولومبي إميلو دوران في خطف الكرة قبل تسديدها في القائم الأيسر، لكنها سقطت أمام زميله لياندرو أندرادي من الرأس الأخضر، فسددها في الشباك (29).

وانقلبت الأمور على الفريق اللندني بسبب هاتو، إذ وبعد تسببه بالهدف الأول، تسبب بركلة جزاء بعد لمسه الكرة بيده في المنطقة المحرمة، فانبرى لها المونتينيغري ماركو يانكوفيتش بنجاح (39).

وبقيت النتيجة على حالها حتى نهاية الشوط الأول، لكن الفريق اللندني أطلق المواجهة من نقطة الصفر في بداية الشوط الثاني بفضل البديل الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو الذي أدرك التعادل إثر هجمة مرتدة (52).

ورغم الضغط والمحاولات المتكررة، فشل تشلسي في الوصول مجددا إلى الشباك واكتفى في النهاية بالتعادل.

وفي لقاء بين فريقين يبحثان عن انتصار أول، حقق الوافد الجديد بافوس القبرصي فوزا تاريخيا بإسقاطه ضيفه فياريال الإسباني في ليماسول بهدف سجله الهولندي ديريك لوكاسين في بداية الشوط الثاني (46)، ملحقا بفريق "الغواصة الصفراء" هزيمته الثالثة.

فوز رابع لإنتر

وفي ميلانو، حافظ إنتر على سجله المثالي وحقق فوزه الرابع بتغلبه على الوافد الجديد كايرات ألماتي الكازاخستاني بهدفين للأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (45) والبرازيلي كارلوس أوغوستو (67) مقابل هدف لأوفري أراد (55).

وبقي إنتر ثالثا بفارق الأهداف خلف بايرن ميونخ الألماني وأرسنال الإنجليزي ونقطة أمام مانشستر سيتي، فيما أكمل باريس سان جيرمان الفرنسي حامل اللقب ونيوكاسل الإنجليزي وريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي المراكز الثمانية الأولى المؤهلة مباشرة إلى ثمن النهائي بـ9 نقاط لكل منها.

فوز نيوكاسل وسقوط مرسيليا

حقق نيوكاسل يونايتد انتصاره الثالث على التوالي، بعدما أحرز دان بيرن وجولينتون هدفا واحدا لكل منهما، ليقودا الفريق للفوز 2-صفر على أتلتيك بيلباو المبتلى بالإصابات.

وارتفع رصيد نيوكاسل، الذي حقق فوزه الثالث على التوالي في المسابقة القارية، مقابل خسارة وحيدة، إلى 9 نقاط في المركز السادس، في حين تجمد رصيد أتلتيك بلباو، الذي تكبد خسارته الثالثة مقابل فوز وحيد، عند 3 نقاط في المركز الـ27.

وسقط فريق أولمبيك مرسيليا الفرنسي على ملعبه ووسط جماهيره بالخسارة صفر-1 أمام أتالانتا الإيطالي، بهدف في توقيت قاتل، سجله لازار ساماردزيتش في الدقيقة 92.

أما مارسيليا الفائز باللقب عام 1993 فتجمد رصيده عند 3 نقاط في المركز الـ25، ويستعد لاختبار قوي على ملعبه في الجولة القادمة أمام نيوكاسل يونايتد الإنجليزي يوم 25 من الشهر الجاري.

معاناة بنفيكا وأياكس مستمرة

عمق فريق باير ليفركوزن الألماني جراح مضيفه بنفيكا البرتغالي بعدما تغلب عليه 1-صفر، وسجل باتريك تشيك الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 65، ليحصد الضيوف 3 نقاط ثمينة، وتزداد معاناة أصحاب الأرض بلا أي انتصار حتى الآن في المسابقة الأوروبية.

رفع ليفركوزن رصيده إلى 5 نقاط بأول انتصار، ليصبح الفريق في المركز الـ21، أما فريق المدرب جوزيه مورينيو فبقي في المركز قبل الأخير بلا رصيد من النقاط، ويفصله فقط فارق الأهداف عن المتذيل آياكس الهولندي الذي خسر أمام غلطة سراي التركي 3-صفر.

وسجل النيجيري فيكتور أوسمين 3 أهداف "هاتريك"، ليرفع غلطة سراي رصيده إلى 9 نقاط في المركز التاسع، بينما ظل أياكس في المركز 36 بلا أي نقاط.