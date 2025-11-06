"فار" ينقذ برشلونة من خسارة قاتلة أمام كلوب بروج.. ما صحة قرار إلغاء الهدف؟

أنقذت تقنية الفيديو المساعد (VAR) برشلونة من خسارة محققة أمام مضيفه كلوب بروج بعد أن سجل الأخير هدفا في الدقيقة 90+3 ولكن الحكم ألغاه بداعي الخطأ على البولندي فويتشيك تشزني حارس البرسا الذي كان قاب قوسين من أن يكون عدو برشلونة الجديد لو احتسب الحكم الهدف وخسر البرسا.

في محاولة للمراوغة، أثناء ضغط مهاجم كلوب بروج عليه، فشل تشزني وانتهى الأمر به على الأرض، وسدد روميو فرمانت الكرة في الشباك، وهذا الخطأ الفادح من الحارس المخضرم منح التقدم لأصحاب الأرض 4-3.

غير أن حكم تقنية الفيديو المساعد تدخل واستدعى الحكم الإنجليزي أنطوني تايلور لمراجعة اللقطة على الشاشة، لاعتقادهم بأن هناك مخالفة على تشزني.

وراجع تايلور اللعبة وألغى الهدف، مما أثار استياء واسع النطاق بين جماهير برشلونة، الذين كانوا ينتقدون حارس المرمى بشدة.

ما صحة قرار إلغاء الهدف؟

وفي ما يتعلق بصحة القرار، أكد خبير التحكيم الإسباني إيتورالدي غونزاليس إن قرار الحكم "صحيح والهدف يجب أن يلغى".

وتابع الحكم الدولي السابق أنه "خطأ لأن اللاعب لم يلمس الكرة، وفرمانت ارتكب خطأ على تشزني بساقه اليسرى. وبسبب الخطأ فقد تشزني توازنه وسقط على الأرض".

وفي السياق نفسه، أكد حساب "أركيفو فار" المتخصص بالحالات التحكيمية أن قرار الحكم تايلور صحيح وأن لاعب كلوب بروج ارتكب خطأ على تشزني وأنه يجب على الحكم إلغاء الهدف.

وبهذا التعادل، رفع برشلونة رصيده إلى 7 نقاط من تعادل وهزيمة وانتصارين، ويواصل إظهار هشاشة دفاعية مزمنة منذ بداية الموسم محليا كان أو قاريا، وهو ما يبعده عن المستوى الجيد الذي قدمه الموسم الماضي.