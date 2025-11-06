شاهد.. هزيمة المغرب وتونس والإمارات وتعادل قطر بمونديال الناشئين

فاز المنتخب الأرجنتيني على نظيره التونسي 1-صفر -اليوم الخميس- ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم لكرة القدم لأقل من 17 عاما المقامة حاليا في قطر.

وسجل فاكوندو يانينوسكي هدف المباراة الوحيد للمنتخب الأرجنتيني في الدقيقة 67.

ورفع المنتخب الأرجنتيني رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، وتقام مباراة أخرى بنفس الجولة في المجموعة الرابعة بين بلجيكا وفيجي.

شوف |

احتفال جماهير الأرجنتين بهدف التقدم امام تونس في كأس العالم تحت 17 عاماً قطر 2025#U17WC #كأس_العالم_تحت_17_سنة#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/W5rS9IwaD7 — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) November 6, 2025

وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد منتخب تونس عند 3 نقاط، وهو الذي حقق فوزا كبيرا بالجولة الأولى على فيجي بسداسية نظيفة.

وينتظر منتخب تونس مواجهة بلجيكا بالجولة الثالثة بالمجموعة الأحد المقبل، حيث سيمنحه الفوز بطاقة العبور للدور الثاني من المسابقة، ويلعب المنتخب الأرجنتيني في نفس اليوم مع منتخب فيجي.

المغرب يودع بعد خسارة ثقيلة

تعرض المنتخب المغربي لهزيمة كبيرة أمام نظيره البرتغالي 6-صفر -اليوم- ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية.

ورفع المنتخب البرتغالي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة ليضمن الصعود للدور المقبل بعد تعادل اليابان وكالدونيا الجديدة سلبيا، في وقت تلقى المنتخب المغربي الهزيمة الثانية على التوالي ويحتل المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.

وتضم المجموعة أيضا منتخبي اليابان وكالدونيا الجديدة، حيث كان الأول قد فاز على المغرب 2-صفر بالجولة الأولى، في حين خسر الثاني 1-6 أمام البرتغال بالجولة ذاتها.

وتقدم المنتخب البرتغالي في الدقيقة 20 عن طريق جواو أراجيو، قبل أن يضيف أنيسيو كابرال الهدف الثاني بالدقيقة 22.

وفي الدقيقة 29 سجل ماتيوس ميدي الهدف الثالث، ثم أضاف الرابع في الدقيقة 44 من ضربة جزاء.

وسجل المنتخب البرتغالي الهدف الخامس عن طريق خوسيه نيتو في الدقيقة 46، قبل أن يعود اللاعب نفسه ليسجل الهدف السادس والأخير بالدقيقة 60.

وفي المباراة الثانية بين اليابان وكالدونيا الجديدة، خيمت نتيجة التعادل السلبي على اللقاء.

ورفع المنتخب الياباني رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني، في حين حصل منتخب كالدونيا الجديدة على أول نقطة له بمشواره في البطولة ويحتل المركز الثالث.

تعادل قطر وتأهل إيطاليا

تعادلت قطر 1-1 مع ضيفتها جنوب أفريقيا، لتحصد أول نقطة لها لتحتل المركز الثالث، في حين رفعت جنوب أفريقيا رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الثاني بفارق نقطتين عن إيطاليا صاحبة الصدارة.

ومنح يزن محمد التقدم لصالح قطر مبكرا في الدقيقة الثالثة، بتسديدة منخفضة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يدرك إيميلي ويتبوي التعادل بضربة رأس في الدقيقة 16.

وفي المجموعة ذاتها، تأهل المنتخب الإيطالي إلى الدور ثاني بعد أن حقق فوزه الثاني على التوالي، وذلك على حساب نظيره البوليفي 4-صفر.

ورفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، وكان قد استهل مشواره بالفوز على البلد المنظم 1-صفر.

وعلى الجانب الآخر، تلقى منتخب بوليفيا هزيمته الثانية على التوالي، وهو الذي استهل مشواره بالخسارة 1-3 أمام جنوب أفريقيا بالجولة الأولى.

وتلتقي قطر بوليفيا الأحد المقبل في ختام مباريات دور المجموعات، وتخوض إيطاليا مواجهة قوية أمام جنوب أفريقيا في صراع حسم صدارة المجموعة.

الهزيمة الأولى للإمارات

تلقى المنتخب الإماراتي الهزيمة الأولى له في مشواره بالبطولة، أمام نظيره الكرواتي صفر-3 اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة.

ورفع منتخب كرواتيا رصيده إلى 4 نقاط ليتصدر المجموعة، وتجمد رصيد الإمارات عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير بالمجموعة التي تضم أيضا السنغال وكوستاريكا.

وتقدم المنتخب الكرواتي في الدقيقة 30 عن طريق تينو كوزانوفيتش، قبل أن يضيف غابرييل سيلفايتش الهدف الثاني في الدقيقة 36.

وفي الدقيقة 89 سجل كريزيمير رادوس الهدف الثالث للمنتخب الكرواتي.