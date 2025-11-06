زيمبابوي تختار الروماني مارينيكا لقيادة منتخب كرة القدم إلى أمم أفريقيا

أعلن الاتحاد الزيمبابوي لكرة القدم تعيين المدرب الروماني ماريان مارينيكا مديرا فنيا للمنتخب الأول الـ"ووريورز" بعقد يمتد 12 شهرا، يقود خلاله الفريق نحو المشاركة في كأس أمم أفريقيا 2025 المقررة في المغرب.

ويخلف مارينيكا (59 عاما) الألماني مايكل نيس الذي غادر منصبه الشهر الماضي عقب إخفاق المنتخب في تحقيق أي فوز ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال الاتحاد، إن الخطوة تأتي ضمن خطة لإعادة بناء المنتخب واستعادة قدرته التنافسية قارياً.

خبرة واسعة عبر القارات

يحمل المدرب الجديد رخصة "برو" من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ويتمتع بخبرة تتجاوز 25 عاما في التدريب والعمل الفني عبر أفريقيا وأوروبا وآسيا وأميركا الجنوبية.

وسبق أن قاد منتخب ملاوي إلى الدور ثمن النهائي في نسخة 2022 من كأس أمم أفريقيا، وهو أفضل إنجاز في تاريخ "الفليمز"، كما عمل لاحقا مع منتخب ليبيريا الذي حقق قفزة لافتة في تصنيف "فيفا" في يونيو/حزيران 2024.

إلى جانب عمله مدربا، شغل مارينيكا مناصب فنية متعددة، منها مدير فني، مكوّن للمدربين ومستشار للأداء، وهي أدوار يقول الاتحاد إنها تتماشى مع خطته لتطوير اللاعبين والبنية التدريبية المحلية.

تحديات صعبة للمنتخب

يعرف مارينيكا بانضباطه التكتيكي واعتماده أسلوب اللعب عالي الكثافة، وسيبدأ مهمته بالإشراف على استعدادات المنتخب لمباراتين وديتين أمام الجزائر وقطر، قبل أن يوجّه تركيزه نحو البطولة القارية.

وأكد الاتحاد أن خبرة المدرب في دمج المواهب القادمة من الجاليات بالخارج وتطوير الكوادر المحلية تتماشى مع إستراتيجيته طويلة الأمد.

ورغم أن منتخب زيمبابوي سبق أن توّج بألقاب إقليمية، فإنه لم ينجح في ترجمة ذلك إلى حضور قوي على المستوى القاري في السنوات الأخيرة.

وتتمثل مهمة مارينيكا في تحقيق استقرار سريع على مستوى النتائج، مع وضع أسس لتقدم مستدام في المستقبل.

وقد وضعت القرعة زيمبابوي في مجموعة قوية بكأس أمم أفريقيا تضم مصر وجنوب أفريقيا وأنغولا، ما يجعل مهمة المدرب الجديد أكثر صعوبة في ظل المنافسة الشرسة المنتظرة.