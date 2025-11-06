صلاح وحكيمي في القائمة المختصرة لجائزة "ذا بيست" 2025

شهدت القائمة المختصرة لجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) "ذا بيست"، تواجد الثنائي العربي، المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، والمغربي أشرف حكيمي، مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي.

ونال البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024، بعد مستواه المميز مع الميرينغي في موسم 2024-2025.

وكشف (فيفا) عن القائمة المختصرة عبر موقعه الرسمي، وفتح باب التصويت للجماهير عليها ابتداء من اليوم وحتى يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

ونجح صلاح في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي مع ليفربول في عام 2025، كما أنه قاد منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا، وصعد مع ليفربول لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

على الجانب الآخر، كان عام 2025 هو عام الإنجازات لحكيمي، الذي توج بدوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان للمرة الأولى في تاريخ النادي والثانية في تاريخ حكيمي الذي سبق له التتويج بلقب البطولة في عام 2018 مع ريال مدريد الإسباني.

وواصل حكيمي إنجازاته مع الفريق الباريسي وفاز معه بالدوري وبطولتي كأس الرابطة وكأس فرنسا، ووصل مع الفريق لنهائي مونديال الأندية في الولايات المتحدة الأميركية قبل الخسارة أمام تشلسي الإنجليزي.

وشهدت القائمة أيضا النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي، الفائز بجائزة "الكرة الذهبية" والذي ساهم في إنجازات سان جيرمان هذا العام، بالإضافة للبرتغالي نونو مينديز، الظهير الأيسر للفريق الفرنسي، والذي فرض نفسه واحدا من أفضل اللاعبين في العالم هذا العام.

وجاء البرتغالي فيتينيا، ليكون الرابع من باريس سان جيرمان في القائمة المختصرة للجائزة، في عام استثنائي حقق فيه فريق العاصمة الفرنسية 4 ألقاب.

كما حل بالقائمة نجما برشلونة وريال مدريد، لامين جمال وكيليان مبابي، حيث حقق الأول لقب الدوري مع الفريق الكتالوني في الموسم الماضي، فيما كان مبابي الفائز بجائزة الحذاء الذهبي، نجما لريال مدريد في موسم صعب لم يحقق فيه الفريق الألقاب.

وبعد موسم مميز مع برشلونة، تواجد النجم البرازيلي رافينيا ضمن المرشحين، إلى جانب زميله بيدري لتكتمل أضلاع الثلاثي الكتالوني في القائمة المختصرة.

وبعدما حقق لقب الدوري الألماني مع بايرن ميونخ وتصدره لترتيب الهدافين في الدوري الألماني للموسم الثاني على التوالي، تواجد الإنجليزي هاري كين ضمن المرشحين، إلى جانب مواطنه كول بالمر نجم تشلسي.

