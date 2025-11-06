جوهرة أرسنال يتفوق على لامين جمال ويصنع التاريخ بدوري أبطال أوروبا

اقتحم الإنجليزي الناشئ ماكس داومان (لاعب أرسنال) تاريخ مسابقة دوري أبطال أوروبا من الباب الواسع، وذلك بتحطيمه رقما قياسيا تاريخيا.

ودفع ميكيل أرتيتا (مدرب أرسنال) أمس الثلاثاء بداومان في مباراة الفريق ضد سلافيا براغ التي أقيمت على ملعب فورتونا أرينا، لحساب الجولة الرابعة من مرحلة الدوري للبطولة الأوروبية العريقة.

ونزل داومان (15 عاما) إلى أرض الملعب في الدقيقة 72 ليحل مكان زميله لياندرو تروسارد والنتيجة تشير إلى تقدّم "الغانرز" 3-صفر، ليصبح أصغر لاعب يشارك في مباراة بتاريخ المسابقة الأقوى في القارة العجوز.

وأكد الحساب الرسمي لدوري الأبطال على "إنستغرام" أن داومان شارك ضد سلافيا براغ وهو بعمر 15 عاما و308 أيام.

وتفوّق داومان على الألماني يوسف موكوكو (لاعب كوبنهاغن) الدانماركي الذي شارك للمرة الأولى بالبطولة مع فريقه السابق بوروسيا دورتموند في ديسمبر/كانون الأول 2020، وكان عمره 16 عاما و18 يوما.

ويأتي بعدهما لامين جمال (جوهرة برشلونة) الذي ظهر لأول مرة في دوري الأبطال مع الفريق الكتالوني يوم 19 سبتمبر/أيلول 2023 ضد رويال أنتويرب البلجيكي، وهو بعمر 16 عاما و68 يوما.

ويلعب داومان في مركز الجناح الأيمن، ورغم صغر سنه فإن صحيفة "سبورت" الإسبانية وصفته بأنه "جريء للغاية" لذا لم يتردد مدربه أرتيتا في استدعائه إلى الفريق الأول.

وقالت "إنه طفل معجزة اقتحم عالم كرة القدم قبل أشهر وأثار ضجة غير مسبوقة في إنجلترا، كما أسر قلوب جماهير أرسنال التي أُعجبت بموهبته منذ مدة".

وبسبب سنه الصغيرة فعّل أرسنال جميع البروتوكولات التي يفرضها الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لحماية اللاعبين القُصّر، ودمجهم داخل بيئة احترافية.

إعلان

وفي الأثناء سمح أرسنال لداون بمواصلة تعليمه الأساسي داخل المدينة الرياضية التابعة للنادي طوال العام، إذ وصل إلى الصف التاسع.

كما يرافقه أحد أفراد الأمن بشكل دائم خلال سفر الفريق، وكذلك خصص له النادي غرفة تبديل ملابس منفصلة عن بقية زملائه التزاما بقوانين حماية القاصرين، على أن ينضم إليهم أثناء المحاضرات الفنية قبل المباريات.

وبفوزه على سلافيا براغ، رفع أرسنال رصيده إلى 12 نقطة (العلامة كاملة) ليتقاسم صدارة جدول الترتيب مع بايرن ميونخ الذي حقق بدوره فوزا مثيرا 2-1على مضيفه باريس سان جيرمان (حامل اللقب) على ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة باريس.