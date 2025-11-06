تناقض تصريحات رونالدو حول الفوز بكأس العالم

بعد خروج البرتغال من بطولة كأس العالم في قطر 2022، وصف كريستيانو رونالدو الفوز بكأس العالم بأنه حلمه الأكبر، لكن تعليقاته الأخيرة تشير إلى أنه تراجع عن هذا الحلم.

ويبدو أن نجم النصر السعودي قد ناقض تصريحاته بعد كأس العالم في قطر بتصريحه الأخير عن المونديال.

وكان خروج رونالدو من كأس العالم 2022 مؤلما، إذ أقصيت البرتغال بعد خسارتها أمام المغرب، بينما ألهم غريمه اللدود ليونيل ميسي الأرجنتين للفوز باللقب.

وبالنسبة للكثيرين، مثّلت تلك البطولة خاتمة الجدل الطويل بين ميسي ورونالدو، حيث تفوق الأسطورة الأرجنتينية بشكل حاسم.

وبعد إقصاء البرتغال، نشر رونالدو رسالة طويلة على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، أكد فيها أن الفوز بكأس العالم كان حلمه الأكثر طموحا.

وقال: "لحسن الحظ فزتُ بالعديد من الألقاب الدولية، بما في ذلك مع البرتغال، لكن رفع اسم بلادنا في أعلى المستويات العالمية كان حلمي الأكبر".

تراجع عن الحلم

وأعلن البرتغالي مؤخرا في مقابلة مع بيرس مورغان على قناته الخاصة على يوتيوب، أن الفوز بكأس العالم ليس حلمه، وقال لمورغان "أعتقد أن الفوز بكأس العالم ليس حلما بالنسبة لي".

وتساءل الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات عن فكرة أن بطولة واحدة يمكن أن تحدد إرث اللاعب، رافضا فكرة أن الفوز بكأس العالم وحده يحدد عظمة اللاعب.

وصرح رونالدو "لتعريف ماذا؟ لتعريف ما إذا كنتُ من أفضل اللاعبين في التاريخ؟ الفوز ببطولة واحدة، 6 مباريات، 7 مباريات، هل تعتقد أن هذا عادل؟".

وشارك الأسطورة البرتغالية في 5 بطولات كأس عالم بين 2006 و2022، إلا أن البطولة ظلت فصلا غير مكتمل في مسيرته الحافلة، إذ لا يزال مهاجم ريال مدريد ومانشستر يونايتد ويوفنتوس يسعى مع منتخب البرتغال للفوز بأول لقب لها في كأس العالم.

وكانت نسخة قطر 2022 مخيبة للآمال بشكل خاص لرونالدو، إذ جلس على مقاعد البدلاء في مباريات حاسمة، بما في ذلك مباراة ربع النهائي ضد المغرب، والتي انتهت بهزيمة 0-1 وخروج البرتغال.

وفي المجمل، شارك "الدون" في 20 مباراة بكأس العالم وسجل 8 أهداف، وكان أفضل أداء فردي له في كأس العالم 2018، إذ سجل 4 أهداف في 4 مباريات.

ميسي يرد على تصريحات رونالدو

في تصريح تضمن ردا غير مباشر على تصريحات رونالدو تحدث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي الأميركي خلال مشاركته في ندوة بمنتدى الأعمال الأميركي أمس الأربعاء.

وقال ميسي: "الفوز بكأس العالم هو الانجاز الأكبر بالنسبة لأي لاعب، إنه مثل الموظف عندما يبلغ القمة في مهنته، لا يوجد شيء أعلى من ذلك".

وأضاف الفائز بكأس العالم 2022 في قطر: "بعد كأس العالم، لا يمكنك أن تطلب أكثر من ذلك. كنت محظوظًا لأنني حققت كل شيء من قبل على مستوى الأندية، وأيضا على المستوى الفردي، حققت أيضا كوبا أميركا مع المنتخب، وهي البطولة التي كانت تنقصنا. كان الأمر بمثابة اختتام لمسيرتي الكروية بهذه الكأس".

اعتزال رونالدو بات وشيكا

ورغم بلوغه الأربعين من عمره، لم يُخف رونالدو رغبته في المشاركة مع المنتخب البرتغالي في مونديال 2026.

وقال رونالدو عن اعتزاله: "قريبا. أعتقد أنني سأكون مستعدا. سيكون الأمر صعبا بالطبع. ربما سأبكي، نعم.. سيكون الأمر صعبا للغاية، لكنني أعددت مستقبلي منذ أن كنتُ في الـ25 من عمري. لذا أعتقد أنني سأكون قادرا على تحمل هذا الضغط".

وانضم رونالدو إلى نادي النصر السعودي قادما من مانشستر يونايتد في عام 2022، ويعد البرتغالي أحد الرياضيين الأعلى أجرا في العالم وهو بالتأكيد أحد أنجح لاعبي كرة القدم على الإطلاق.