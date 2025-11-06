أرقام مقلقة تؤكد هشاشة دفاع برشلونة

أثار تعادل برشلونة مع كلوب بروج 3-3 بدوري أبطال أوروبا التساؤلات مجددا حول مدى هشاشة دفاع النادي الكتالوني واستقباله الكثير من الأهداف خاصة أنه يتطلع للمنافسة على اللقب محليا وقاريا.

واستقبلت شباك البارسا 20 هدفا في 15 مباراة هذا الموسم، من بينها 10 مباريات تلقت فيها شباكه 3 أهداف أو أكثر تحت قيادة المدرب هانسي فليك.

وتقول صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن تعثر برشلونة مجددا في دوري أبطال أوروبا، كان انعكاسا لهشاشته الدفاعية. وأعاد التعادل 3-3 في بروج فتح النقاش حول أسلوب لعب المدرب فليك، الذي لم يستقر بعد.

وأوضحت الصحيفة أن "الفريق يسجل وينافس، لكنه يستقبل الأهداف بسهولة بالغة ما يمثل عبئا يهدد تقدمه في كل من الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا".

وكان التعادل في بلجيكا استمرارا لتوجه يثير قلق المدرب الألماني، ففي 75 مباراة، حقق فليك 54 فوزا و9 تعادلات و12 خسارة، مع إحصائية واحدة مهمة: في 10 مباريات، استقبل فريقه 3 أهداف أو أكثر.

وجاءت معظم تلك الهزائم الثقيلة في مباريات حاسمة: من الخسارة أمام بنفيكا بنتيجة 4-5 في دوري أبطال أوروبا، إلى التعادل 4-4 أمام أتلتيكو مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس الملك، وانتهاء بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد إنتر (3-3 و4-3)، حيث استقبلت شباك الفريق 7 أهداف، وهو ما كان سببا كافيا لعدم وصوله إلى النهائي الأوروبي.

وفي دوري أبطال أوروبا، استقبلت شباك برشلونة 24 هدفا في 14 مباراة الموسم الماضي، بينما استقبلت شباك باريس سان جيرمان، حامل اللقب، 15 هدفا فقط في 17 مباراة.

برشلونة استقبل 35 هدفا في 10 مباريات:

28 سبتمبر/أيلول 2024 (الدوري) أوساسونا – برشلونة 4-2

4-2 21 يناير/كانون الثاني 2025 (الأبطال) بنفيكا – برشلونة 4-5

4-5 25 فبراير/شباط 2025 (كأس الملك) برشلونة – أتلتيكو مدريد 4-4

4-4 19 أبريل/نيسان 2025 (الدوري) برشلونة – سيلتا فيغو 4–3

4–3 30 أبريل/نيسان 2025 (دوري الأبطال الأبطال) برشلونة – إنتر 3–3

3–3 6 مايو/أيار 2025 (الأبطال) إنتر – برشلونة 4-3

4-3 11 مايو/أيار 2025 (الدوري) برشلونة – ريال مدريد 4-3

4-3 18 مايو/أيار 2025 (الدوري) برشلونة – فياريال 2–3

2–3 22 سبتمبر/أيلول 2025 (الدوري الإسباني) إشبيلية – برشلونة 4-1

4-1 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 (دوري أبطال أوروبا) كلوب بروج – برشلونة 3-3

وفي المباريات الـ10 التي استقبلت فيها شباكه 3 أهداف أو أكثر تحت قيادة المدرب الألماني، سجل برشلونة 33 هدفا، لكنه تلقى 35 هدفا، وانتهى به الأمر بالفوز في 3 مباريات فقط.

الدفاع المتقدم تحت المجهر

وأصبحت السمة المميزة لفليك المعتمدة على الضغط العالي وخط دفاعي متقدم نقطة ضعف لم تعوضها قوة الفريق الهجومية هذا الموسم.

وفي بروج، استقبل الفريق 3 أهداف، جميعها بالنمط نفسه: فقدان الكرة في مناطق خطرة، وضغط غير منظم، وهجوم من المنافسين في المساحات المفتوحة.

في النهاية، يبدو الفريق عاجزا في المباريات التي يجب عليه الفوز بها.

وتلقى برشلونة أهدافا في 9 مباريات متتالية، واستقبل بالفعل 20 هدفا في 15 مباراة هذا الموسم، 7 منها في 4 مباريات أوروبية.

وتكشف الأرقام عن مشكلة حقيقية: الفريق لا يضغط في الوقت المناسب، ومراقبته ضعيفة، وخط دفاعه مكشوف.

وبدأ برشلونة هذا الموسم بخسارة 6 من أصل 15 مباراة، واضطر للقتال من أجل تعويض تأخره في 3 مباريات. وهذا وضع خطير لفريق يسعى للفوز بالمباريات من خلال السيطرة.