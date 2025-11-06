الزمالك يواجه الأهلي في نهائي كأس السوبر

تأهل الأهلي والزمالك إلى نهائي مسابقة الكأس السوبر المصرية في كرة القدم المقامة في الإمارات، وذلك بعدما حقق الأول الفوز على سيراميكا كليوباترا 2-1 على ملعب هزاع بن زايد بالعين، فيما تغلب الثاني على بيراميدز 5-4 بركلات الترجيح بعد التعادل بدون أهداف في الوقت الأصلي على ملعب آل نهيان في أبو ظبي في مباراتي نصف النهائي الخميس.

وتقام المباراة النهائية الأحد المقبل على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي حيث يأمل الأهلي في تعزيز رقمه القياسي والتتويج باللقب للمرة الـ16 في تاريخه، في حين يسعى الزمالك لحصد اللقب للمرة الخامسة والأولى منذ عام 2020.

ويسبقها لقاء بيراميدز وسيراميكا كليوباترا على المركز الثالث على ملعب آل نهيان بأبو ظبي.

ويحمل الأهلي اللقب الذي حققه في النسخ الأربعة الأخيرة، وكان قد تغلب في نهائي العام الماضي على الزمالك بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي.

وتجمع المسابقة بطل الدوري الأهلي وبطل الكأس الزمالك وبطل كأس رابطة الأندية المحترفة سيراميكا كليوباترا بالإضافة لوصيف الدوري بيراميدز.

وجاء فوز الأهلي على سيراميكا كليوباترا 2-1 بعد مباراة قوية، إذ يأمل في التتويج الأول لمدربه الجديد الدانماركي يس ثوروب، فيما انتهت آمال سيراميكا كليوباترا في التتويج بلقب كأس السوبر المصري للمرة الأولى في تاريخه.

وتقدم الأهلي عبر محمود حسن تريزيغيه (19) برأسية متقنة من داخل منطقة الجزاء بعدما تلقى عرضية أحمد سيد "زيزو" ليسجل من مسافة قريبة في مرمى محمد بسام.

أسبقية الأهلي استمرت حتى الدقيقة 41 حين تمكن مروان عثمان من إدراك التعادل بعدما تلقى تمريرة بينية من المغربي أحمد بلحاج لينفرد بمرمى محمد الشناوي ويسكن الكرة شباكه وينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وفي الشوط الثاني استعاد الأهلي الأسبقية في الدقيقة 52 عبر السلوفيني نيتس غراديشار بعدما أرسل زيزو كرة عرضية للمغربي أشرف بن شرقي الذي أعادها إلى غراديشار على مقربة من خط المرمى ليسكن الكرة الشباك ويمنح الأهلي التقدم من جديد.

ركلات الترجيح تبتسم للزمالك

وفي أبو ظبي، تغلب الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح بعد التعادل بدون أهداف في الوقت الأصلي.

وأهدر مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" ركلة الترجيح الخامسة لبيراميدز في الوقت الذي سجل فيه الزمالك ركلاته الخمس ليواصل رحلته إلى المباراة النهائية.

وتعد النتيجة تكرارا لما حدث في نهائي كأس مصر الذي انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق قبل أن يفوز الزمالك بركلات الترجيح، وهو ما حدث أيضا في نصف نهائي كأس السوبر المصري في نسختها الماضية.

ولم يشهد الشوط الأول الكثير من الفرص، وكانت أبرز أحداثه تعرض مهاجم الزمالك الفلسطيني عدي الدباغ للإصابة ليغادر الملعب ويدخل أحمد شريف بدلا منه.

ولم يختلف الأمر كثيرا في الشوط الثاني رغم سيطرة بيراميدز نسبيا ومحاولاته للتسجيل دون جدوى لتذهب المباراة الى ركلات الترجيح التي ابتسمت للفريق الأبيض الذي يأمل في التتويج باللقب تحت قيادة مدربه المؤقت أحمد عبد الرؤوف.