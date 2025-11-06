إلغاء نزال جيك بول وجيرفونتا ديفيس قبل 11 يوما من الموعد المحدد

ألغي نزال الملاكمين الأميركيين جيك بول ضد جيرفونتا ديفيس قبل 11 يوما من الموعد المحدد له وسط مزاعم بتورط الأخير في عنف أسري.

وكان من المقرر أن يتواجه جيرفونتا بطل العالم في الوزن الخفيف مع جيك بول، اليوتيوبر الذي تحول إلى ملاكم، في 14 نوفمبر/تشرين الثاني في ميامي.

لكن الحدث أصبح محل شك بعد أن وجهت إلى ديفيس اتهامات بالاعتداء والخطف من قبل صديقته السابقة كورتني روسيل.

البحث عن بديل

وفتحت شركة "موست فاليوبل برومشون" (Most Valuable Promotions) التي شارك بول في تأسيسها تحقيقا وبدأت في البحث عن بديل محتمل وتواصلت مع عدة أسماء لخلافة ديفيس، البالغ من العمر 30 عاما.

وكان ريان غارسيا، البالغ من العمر 27 عاما، على رأس القائمة بعد أن عُرض عليه موعد مؤجل في ديسمبر/كانون الأول.

لكن الملاكم الأميركي مرتبط بعقد مع منصة "دازن" ومن المقرر أن يواجه بطل العالم في وزن الويلتر التابع للمجلس العالمي للملاكمة، ماريو باريوس، البالغ من العمر 30 عاما، العام المقبل.

كما تم التواصل مع بطل "يو إف سي" السابق فرانسيس نغانو، البالغ من العمر 39 عاما، لكنه ادعى أنه شعر "بالإهانة".

وتم أيضا الاتصال بالنجم تيرينس كروفورد (38 عاما)، والأسطورة المعتزل أندريه وارد (41 عاما)، للاستفسار عن إمكانية مشاركتهما.

واقترح المروّج البريطاني إيدي هيرن من شركة "ماتش رووم" اسم أنتوني جوشوا، إذ يسعى الملاكم البالغ من العمر 36 عاما للعودة قبل نهاية العام.

ولا يزال بحث بول عن موعد وخصم جديد للنزال مستمرا، مع استهداف يومي 12 و19 ديسمبر/كانون الثاني المقبل.

وقالت الشركة في بيان: "لقد عمل فريقنا عن كثب مع جميع الأطراف للتعامل مع هذا الوضع بمسؤولية".

وأضافت: "بينما لن نمضي قدما في هذا الحدث، لا تزال خطتنا قائمة بأن يتصدر جيك بول حدثا على نتفليكس في عام 2025.

سيتم مشاركة التفاصيل المتعلقة بالموعد الجديد والموقع وخصم جيك والنزالات الإضافية بمجرد الانتهاء منها".

Jake Paul goes off on Gervonta Davis after their fight was cancelled pic.twitter.com/1hO556Ni8Q — Akademiks TV (@AkademiksTV) November 4, 2025

بول يهاجم ديفيس

وشن بول هجوما لاذعا على جيرفونتا ديفيس عقب إلغاء النزال.

وقال بول، البالغ من العمر 28 عاما، في منشور "جيرفونتا ديفيس هو في الواقع قطعة قمامة بشرية متحركة. العمل معه كابوس حقيقي. عدم الاحترافية، والطلبات الغريبة، والتأخر لساعات عن التصوير. إلى الاعتقالات العديدة والاتهامات والدعاوى القضائية ذات الصلة".

وأضاف: "إذا كنت تدعم هذا الرجل، فأنت تدعم أبشع خطيئة يمكن أن يرتكبها الإنسان. لم أكن أرغب في منح هذا المعتدي على النساء منصة لزيادة عدد معجبيه ورفع رصيده البنكي".

وتابع: "التضحية بالوقت مع الأحباء والأطفال فقط ليضيع هذا الأحمق عقله مرة أخرى. إنه لأمر مخيف أن يتمكن رجال شيطانيون مثل هذا من الوصول إلى قمة الثقافة والرياضة، بما في ذلك مناصب السلطة".