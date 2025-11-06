إصابة لاعب إنجليزي بعد هجوم بسكين أثناء رحلة بالقطار

أُصيب لاعب إنجليزي بجروح بعد هجوم بسلاح أبيض وقع أثناء رحلة سفر بالقطار بين مدينتي دونكاستر ولندن.

وسادت حالة من الذعر في القطار بعدما صعد رجل يحمل سكّينا كبيرا، وطعن عددا من الركاب ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص، حسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وكان جوناثان غيوشي، لاعب نادي سكنثورب يونايتد المنافس في دوري الدرجة الخامسة الإنجليزي، من بين ضحايا الهجوم الذي وقع الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش من يوم السبت الماضي.

وأكدت "بي بي سي" أن غيوشي (22 عاما) تعرّض لجرح قطعي في العضد، خضع على إثره لعملية جراحية.

من جهته، نشر ناديه بيانا عبر موقعه الإلكتروني الرسمي أكد فيه أي غيوشي كان من جرحى الهجوم، مشددا على أنه أُصيب بجراح لا تهدد حياته.

وجاء في البيان "يؤكد نادي سكنثورب يونايتد أن اللاعب المسجل في صفوفه جوناثان غيوشي كان أحد الضحايا الذين تأثروا بالهجوم المروّع، الذي وقع على قطار شركة "إل إن إي آر" المتجهة إلى لندن مساء السبت".

وأضاف "نتيجة للاعتداء، يمكننا التأكيد أن جوناثان تعرّض لإصابات لا تهدد حياته، لكنه لا يزال في المستشفى. لا يمكننا تقديم المزيد من المعلومات في الوقت الحالي نظرا للتحقيقات الجارية".

🙏 𝐂𝐋𝐔𝐁 𝐒𝐓𝐀𝐓𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓: 𝐉𝐨𝐧𝐚𝐭𝐡𝐚𝐧 𝐆𝐣𝐨𝐬𝐡𝐞 👉 https://t.co/Ja6WOMNgKX Scunthorpe United can confirm registered player Jonathan Gjoshe was one of the victims affected by the shocking attack on an LNER train bound for London on Saturday evening. We can confirm… pic.twitter.com/x8Lmnr9VWz — Scunthorpe United FC (@SUFCOfficial) November 3, 2025

وختم البيان "يتقدّم جميع أفراد النادي -من مجلس الإدارة والجهاز الفني وزملائه اللاعبين، إضافة إلى جميع العاملين- بأصدق التمنيات لجوناثان بالشفاء التام، كما نوجّه تمنياتنا بالسلامة لجميع الضحايا الذين كانوا على متن القطار".

القبض على الجاني

وألقت الشرطة القبض على منفّذ الهجوم ويُدعى أنتوني ويليامز (32 عاما)، وذلك بعد أن توقفت الرحلة بشكل عاجل في محطة هانتينغدون.

وقالت الشرطة في مؤتمر صحفي عُقد على رصيف محطة هانتينغدون "في هذه المرحلة، لا شيء يشير إلى أن الحادث إرهابي".

وأوضحت أن المشتبه به وهو بريطاني الجنسية ومولود في المملكة المتحدة، يُعتقد أنه مرتبط بثلاث حوادث أخرى وقعت في اليوم نفسه وفي اليوم السابق، من بينها حادث استهدف مراهقا يبلغ 14 عاما.

ووجّهت الشرطة لمنفّذ الهجوم 11 تهمة شروع في القتل، وتهمتين بحيازة سلاح أبيض، وتهمة واحدة بإلحاق أذى بدني فعلي، بالإضافة إلى تهمة أخرى بالشروع في القتل تتعلّق بحادث منفصل.

وقالت شاهدة عيان كانت في القطار "كنّا نستمع إلى الموسيقى، وفجأة عمّت الفوضى في العربة. كان الناس يصرخون: معه سكين. كان الجميع يحاولون الهرب".