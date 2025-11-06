أكثر المباريات تكرارا بدوري أبطال أوروبا في القرن الـ21

تُعتبر بطولة دوري أبطال أوروبا واحدة من أقوى بطولات كرة القدم في العالم، إن لم تكن أقواها على الإطلاق وأكثرها إثارة، بالنظر إلى كم المباريات الكبير الذي يجمع بين كبار الأندية.

وينظر كثيرون إلى البطولة على أنها أقوى حتى من كأس العالم للمنتخبات، فهي تضم عمالقة الكرة في القارة العجوز خاصة الدوريات الكبرى (إسبانيا، إنجلترا، إيطاليا، ألمانيا وفرنسا).

وتشهد كل نسخة العديد من الصدامات المباشرة بين هذه الأندية، خاصة مع تقدّم المنافسات ووصولها إلى الأدوار الاقصائية، مكا يجعل من تكرار هذه المباريات أمرا جذابا لعشاق كرة القدم.

فعلي سبيل المثال، فإن المواجهة بين ريال مدريد (حامل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة بـ15 لقبا) ونظيره بايرن ميونخ تكررت 18 مرة منذ بداية القرن الحالي بحسب موقع "تريبونا" الإسباني.

كما تكررت عدة مواجهات لا تقل إثارة عن السابقة مثل برشلونة وميلان، ريال مدريد ومانشستر سيتي 14 مرة خلال الفترة المذكورة.

وتاليا أكثر المباريات تكرارا بدوري أبطال أوروبا القرن 21:

بايرن ميونخ – ريال مدريد (18 مرة): فاز العملاق البافاري في 9 مباريات مقابل 6 لفريق "الميرينغي" واحتكما للتعادل 3 مرات، وآخر مباراة جمعتهما كانت في إياب نصف نهائي نسخة 2023-2024 وانتهت بفوز الريال 2-1. برشلونة – ميلان (14 مرة): انتصر الفريق الكتالوني في 6 مباريات نظير 3 للعملاق الإيطالي، وتعادلا 5 مرات، وتقابل الفريقان آخر مرة في مرحلة المجموعات موسم 2013-2014 وربح برشلونة بنتيجة 3-1. بايرن ميونخ – أرسنال (14 مرة): حقق الفريق الألماني الفوز في 8 مباريات مقابل 3 لفريق "الغانرز" بالإضافة إلى 3 تعادلات، والتقى الفريقان آخر مرة في إياب ربع نهائي موسم 2023-2024 وفاز البايرن بهدف دون رد. وسيتقابلان مرة أخرى بالجولة الخامسة من مرحلة الدوري للموسم الحالي على ملعب الإمارات يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2025. ريال مدريد – بوروسيا دورتموند (14 مرة): يتفوق الفريق الإسباني بشكل واضح على نظيره الألماني، إذ فاز في 7 مباريات مقابل 3 هزائم وتعادلا 4 مرات. وانتصر "الميرينغي" في آخر مباراة جمعتهما بنتيجة 5-2 في مرحلة الدوري نسخة 2024-2025. ريال مدريد – مانشستر سيتي (14 مرة): تميل الكفة قليلا للنادي الملكي الذي انتصر في 6 مباريات مقابل 4 لفريق "السيتي" وتعادلا 4 مرات، وفي آخر مباراة بينهما فاز ريال 3-1 في مرحلة خروج المغلوب لموسم 2024-2025. وستجدد المواجهة بينهما يوم 10 ديسمبر/كانون الأول المقبل على ملعب سانتياغو برنابيو في قمة الجولة السادسة من مرحلة الدوري للنسخة الحالية. برشلونة – إنتر ميلان (14 مرة): رغم أفضلية إنتر في السنوات الأخيرة، لكن التاريخ ينحاز لبرشلونة في النتائج الإجمالية للمواجهات المباشرة بفوزه في 6 مباريات مقابل 3 للإنتر وتعادلا 5 مرات. وفي آخر مباراة بينهما حقق الفريق الإيطالي فوزا مثيرا بنتيجة 4-3 في إياب نصف النهائي للموسم الماضي. ريال مدريد – يوفنتوس (14 مرة): من المواجهات النادرة التي تشهد توازنا في النتائج، حيث حقق كل فريق الفوز في 6 مباريات مقابل تعادلين. وفي آخر مباراة انتصر ريال 1-0 في مرحلة الدوري للنسخة الحالية. برشلونة – سان جيرمان (13 مرة): ينطبق الأمر نفسه على هذه المواجهة الإسبانية الفرنسية، حيث انتصر كل فريق في 5 مباريات ورضيا بالتعادل 3 مرات. لكن آخر مباراة ابتسمت لصالح سان جيرمان الذي انتصر على ملعب برشلونة بنتيجة 2-1 في مرحلة الدوري هذا الموسم. برشلونة – تشلسي (12 مرة): يستمر التوازن للمرة الثالثة تواليا، فقد فاز كل فريق في 3 مباريات وتعادلا في 6. وفي آخر مباراة انتصر برشلونة 3-0 في إياب ثمن النهائي لموسم 2017-2018. بايرن ميونخ – برشلونة (12 مرة): يتفوق العملاق البافاري بشكل واضح على نظيره الكتالوني، إذ فاز في 8 مباريات أشهرها الانتصار الكاسح 8-2 في ربع نهائي موسم 2019-2020، مقابل 3 فقط للبرسا بالإضافة إلى تعادل وحيد. أما آخر مواجهة بين الفريقين فشهدت تفوقا واضحا لفريق "البلوغرانا" الذي فاز بنتيجة 4-1 في مرحلة الدوري للموسم الفائت. ريال مدريد – ليفربول (12 مرة): ينحاز التاريخ لمصلحة العملاق الإسباني الذي فاز في 7 مباريات وتعادل مرة واحدة وخسارة 4 مباريات، آخرها الثلاثاء الماضي بنتيجة 0-1 في مرحلة الدوري للنسخة الحالية.