3 ركلات جزاء غير محتسبة في قمة ليفربول وريال مدريد.. ما صحتها؟

شهدت مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا عددا من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل، إحداها فجّرت خلافا في الرأي بين خبراء التحكيم في إسبانيا.

وحسم ليفربول -أمس الثلاثاء- موقعة ملعب أنفيلد بفوزه على ضيفه ريال مدريد بهدف نظيف سجله الأرجنتيني ألكسيس ماك أليستر، في واحدة من قمم الجولة الرابعة من مرحلة الدوري.

جدل حول 3 ركلات جزاء غير محتسبة في قمة ليفربول وريال مدريد

ومع انقضاء النصف ساعة الأولى، سدد المجري دومينيك سوبوسلاي لاعب ليفربول كرة ارتطمت بيد الفرنسي أوريلين تشاواميني مدافع ريال مدريد، وعلى الفور احتسب الحكم إستيفان كوفاتش خطأ لأصحاب الأرض، بداعي أن اللمسة حصلت خارج منطقة الجزاء.

لكن حكم تقنية الفيديو (فار) استدعى كوفاتش لمراجعة اللقطة على اعتبار أن لمسة اليد حصلت داخل المنطقة، ما يستدعي احتساب ركلة جزاء لليفربول، لكن الحكم ألغى قراره بسبب أن ذراع تشاواميني كانت ملاصقا لجسده.

واختلف الحكم الإسباني المعتزل إيتورالدي غونزاليس مع هذا القرار، وألمح إلى وجوب احتساب ركلة جزاء.

وحلل غونزاليس اللقطة في إذاعة كادينا سير بقوله "لا يحتاج الحكم إلى الذهاب إلى الفار، إنها لمسة يد، كان على الفار أن يخبر الحكم إذا كانت لمسة اليد داخل المنطقة أو خارجها".

وبدا إيتورالدي واثقا من أن الحكم سيحتسب ركلة جزاء عند ذهابه إلى الفار، حيث قال "لو كان جسده (تشاواميني) خلف الخط لكانت يده ملتصقة أكثر. إنها مشابهة تماما للقطة الخاصة ببالدي ضد ليفانتي"، في إشارة منه إلى لمسة يد مدافع برشلونة التي احتسبت ركلة جزاء في الجولة الثانية من الليغا.

من جهته أثنى حساب "أركيفو فار" المتخصص في شرح الحالات التحكيمية على منصة "إكس" بقرار الحكم كوفاتش في اللقطة ذاتها.

وحلل الحساب اللقطة بالقول "يد تشاواميني في وضع طبيعي وقريبة من جسده، ليست ركلة جزاء".

🖥️💥 El VAR tuvo que hacer acto de presencia en el Liverpool – Real Madrid. 👉🏻 Tchouaméni, con la mano en posición natural y próxima al cuerpo, desvía el balón dentro del área. ✅ 𝗡𝗢 𝗘𝗦 𝗣𝗘𝗡𝗔𝗟𝗧𝗜. ▪️ István Kovács sacó la infracción fuera y tuvo que acudir al monitor. pic.twitter.com/15IgisY5uX — Archivo VAR (@ArchivoVAR) November 4, 2025

وبعدها بدقائق سقط التركي أردا غولر لاعب ريال مدريد داخل منطقة جزاء ليفربول بعد التحام مع أندرو روبرتسون مدافع "الريدز"، دون أن يصدر أي قرار من الحكم.

وقال أركيفو فار عن هذه اللقطة "لا توجد ركلة جزاء لغولر، فالظهير الاسكتلندي نجح في لمس الكرة أولا، وبما أنه لعب الكرة ولم تكن الحركة متهوّرة، فإن الاحتكاك اللاحق لا يُعدّ مخالفة".

⁉️💥 ¿Hay penalti de Robertson sobre Arda Güler? ✅ 𝗡𝗢. 👉🏻 El lateral escocés llega a puntear el balón, estirando la pierna por delante del turco. ▪️ Al jugar el balón y no tratarse de una acción temeraria, el contacto posterior no es infracción. pic.twitter.com/JecOwsDHJ4 — Archivo VAR (@ArchivoVAR) November 4, 2025

وقبل نهاية الشوط الأول بدقائق طالب فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد باحتساب ركلة جزاء، بحجة إعاقته داخل المنطقة من قبل كونور برادلي مدافع ليفربول، لكن الحكم أشار بمواصلة اللعب.

⁉️💥 ¿Hay penalti de Bradley sobre Vinicius? ✅ 𝗡𝗢. 👉🏻 El defensor, que abre los brazos para mantener el equilibrio, golpea sin gran intensidad en el rostro de Vinicius, que se está cayendo. ▪️ La altura del golpeo, totalmente fortuito, se debe al desequilibrio de ambos. pic.twitter.com/88NT7IqtTe — Archivo VAR (@ArchivoVAR) November 4, 2025

واتفق أركيفو فار مع قرار الحكم بقوله "لا توجد ركلة جزاء لفينيسيوس، فالمدافع الذي فتح ذراعيه للحفاظ على توازنه، لمس وجه اللاعب لكن اللمس لم يكن قويا".