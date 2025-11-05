رياضة|أبطال أوروبا|المملكة المتحدة

3 ركلات جزاء غير محتسبة في قمة ليفربول وريال مدريد.. ما صحتها؟

Soccer Football - UEFA Champions League - Liverpool v Real Madrid - Anfield, Liverpool, Britain - November 4, 2025 Real Madrid's Aurelien Tchouameni in action as he blocks the shot from Liverpool's Dominik Szoboszlai Action Images via Reuters/Jason Cairnduff
"أركيفو فار": يد تشاواميني في وضع طبيعي وقريبة من جسده، ليست ركلة جزاء (رويترز)
Published On 5/11/2025
|
آخر تحديث: 15:48 (توقيت مكة)

حفظ

شهدت مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا عددا من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل، إحداها فجّرت خلافا في الرأي بين خبراء التحكيم في إسبانيا.

وحسم ليفربول -أمس الثلاثاء- موقعة ملعب أنفيلد بفوزه على ضيفه ريال مدريد بهدف نظيف سجله الأرجنتيني ألكسيس ماك أليستر، في واحدة من قمم الجولة الرابعة من مرحلة الدوري.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

جدل حول 3 ركلات جزاء غير محتسبة في قمة ليفربول وريال مدريد

ومع انقضاء النصف ساعة الأولى، سدد المجري دومينيك سوبوسلاي لاعب ليفربول كرة ارتطمت بيد الفرنسي أوريلين تشاواميني مدافع ريال مدريد، وعلى الفور احتسب الحكم إستيفان كوفاتش خطأ لأصحاب الأرض، بداعي أن اللمسة حصلت خارج منطقة الجزاء.

لكن حكم تقنية الفيديو (فار) استدعى كوفاتش لمراجعة اللقطة على اعتبار أن لمسة اليد حصلت داخل المنطقة، ما يستدعي احتساب ركلة جزاء لليفربول، لكن الحكم ألغى قراره بسبب أن ذراع تشاواميني كانت ملاصقة لجسده.

واختلف الحكم الإسباني المعتزل إيتورالدي غونزاليس مع هذا القرار، وألمح إلى وجوب احتساب ركلة جزاء.

وحلل غونزاليس اللقطة في إذاعة كادينا سير بقوله "لا يحتاج الحكم إلى الذهاب إلى الفار، إنها لمسة يد، كان على الفار أن يخبر الحكم إذا كانت لمسة اليد داخل المنطقة أو خارجها".

وبدا إيتورالدي واثقا من أن الحكم سيحتسب ركلة جزاء عند ذهابه إلى الفار، حيث قال "لو كان جسده (تشاواميني) خلف الخط لكانت يده ملتصقة أكثر. إنها مشابهة تماما للقطة الخاصة ببالدي ضد ليفانتي"، في إشارة منه إلى لمسة يد مدافع برشلونة التي احتسبت ركلة جزاء في الجولة الثانية من الليغا.

من جهته أثنى حساب "أركيفو فار" المتخصص في شرح الحالات التحكيمية بمنصة "إكس" على قرار الحكم كوفاتش في اللقطة ذاتها.

وحلل الحساب اللقطة بالقول "يد تشاواميني في وضع طبيعي وقريبة من جسده، ليست ركلة جزاء".

وبعدها بدقائق سقط التركي أردا غولر لاعب ريال مدريد داخل منطقة جزاء ليفربول بعد التحام مع أندرو روبرتسون مدافع "الريدز"، دون أن يصدر أي قرار من الحكم.

إعلان

وقال أركيفو فار عن هذه اللقطة "لا توجد ركلة جزاء لغولر، فالظهير الأسكتلندي نجح في لمس الكرة أولا، وبما أنه لعب الكرة ولم تكن الحركة متهوّرة، فإن الاحتكاك اللاحق لا يُعدّ مخالفة".

وقبل نهاية الشوط الأول بدقائق طالب فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد باحتساب ركلة جزاء، بحجة إعاقته داخل المنطقة من قبل كونور برادلي مدافع ليفربول، لكن الحكم أشار بمواصلة اللعب.

واتفق أركيفو فار مع قرار الحكم بقوله "لا توجد ركلة جزاء لفينيسيوس، فالمدافع الذي فتح ذراعيه للحفاظ على توازنه، لمس وجه اللاعب لكن اللمس لم يكن قويا".

المصدر: الصحافة الإسبانية

إعلان