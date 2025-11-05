أتلتيكو يسخر من جاره ريال مدريد بعد خسارته أمام ليفربول

أثار الحساب الرسمي لأتلتيكو مدريد على منصة "إكس" تفاعلا كبيرا بعد نشر تغريدة بدا أنها تحمل طابع السخرية من ريال مدريد بعد خسارته أمام مضيفه ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

وحقق أتلتيكو أمس الثلاثاء فوزا مهما على ضيفه يونيون سانت جيلواز البلجيكي 3-1 في المباراة التي جرت على ملعب واندا ميتروبوليتانو لحساب الجولة الرابعة من مرحلة الدوري للبطولة الأوروبية العريقة.

هل سخر أتلتيكو من خسارة جاره ريال مدريد أمام ليفربول؟

وفي الوقت نفسه كان جاره ريال مدريد يعاني الأمرّين على ملعب أنفيلد، قبل أن يخسر في النهاية أمام ليفربول بهدف دون رد سجله الدولي الأرجنتيني ألكسيس ماك أليستر.

ونشر أتلتيكو مدريد تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" يحتفل فيها بفوزه الثاني بنسخة هذا الموسم من دوري الأبطال.

Goleadores de la noche pic.twitter.com/LNf2KVFWgf — Atlético de Madrid (@Atleti) November 4, 2025

وكتب "هدافو الليلة"، وأرفق هذه التغريدة بـ3 صور لمسجلي الأهداف وهم جوليان ألفاريز، كونور غالاغر وماركوس يورنتي.

وبدت صورتا غالاغر ويورنتي طبيعيتين للغاية، لكن صورة ألفاريز كانت مختلفة إذ ظهر فيها إلى جوار مواطنه كيفن ماك أليستر مدافع يونيون سانت جيلواز، وهو بالمناسبة شقيق ألكسيس لاعب ليفربول الذي منح فريقه هدف الانتصار الوحيد على ريال مدريد.

وعلّقت صحيفة "آس" الإسبانية على هذه الصورة بالقول "كان اسم عائلة ماك أليستر واضحا تماما على القميص، هذا تلميح غير مباشر من أتلتيكو إلى ريال مدريد عبر ماك أليستر آخر".

وقالت "لم تمر تغريدة أتلتيكو مرور الكرام على جماهير فريقه ولا على أنصار ريال مدريد"، حيث تفاعل أنصار "الروخي بلانكوس" بالتعليقات الساخرة والوجوه الضاحكة.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 6 نقاط ارتقى بها إلى المركز الـ14 مؤقتا، في حين تجمد رصيد ريال مدريد عند 9 نقاط وتراجع إلى المركز الخامس في جدول الترتيب، وذلك قبل استكمال مباريات الجولة الرابعة المقررة الليلة.

وضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري للبطولة الأوروبية العريقة، يستقبل أتلتيكو مدريد ضيفه إنتر ميلان يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وفي نفس الليلة يسافر ريال مدريد إلى اليونان لمواجهة أولمبياكوس.

يُذكر أن أتلتيكو مدريد هو الفريق الوحيد الذي هزم ريال مدريد في الدوري الإسباني وبنتيجة 5-2، وذلك يوم 27 سبتمبر/أيلول الماضي بقمة الجولة السابعة من الليغا.