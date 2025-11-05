موعد مباراة برشلونة ضد كلوب بروج بأبطال أوروبا والقنوات الناقلة والتشكيلتان المتوقعتان

نستعرض موعد مباراة برشلونة ضد كلوب بروج بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2025-2026، والقنوات الناقلة للمباراة، والتشكيلتين المتوقعتين.

ويسعى برشلونة لتحقيق الانتصار في بطولة دوري أبطال أوروبا، لتعويض هزيمته أمام باريس سان جيرمان المتصدر حتى قبل انطلاق الجولة الرابعة من مرحلة الدوري.

وجمع برشلونة 6 نقاط من الفوز على نيوكاسل وأولمبياكوس، ليحتل المركز التاسع، فيما يأتي كلوب بروج بالمركز العشرين بـ3 نقاط فقط.

موعد مباراة كلوب بروج وبرشلونة بدوري أبطال أوروبا 2025-2026

تقام مباراة كلوب بروج وبرشلونة غدا الأربعاء الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني 2025، على ملعب يان بريدل.

وتنطلق صفارة البداية في الـ11 مساء (23:00) بتوقيت قطر والسعودية، العاشرة مساء (23:00) بتوقيت مصر، الـ12 (24:00) بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وكلوب بروج بدوري أبطال أوروبا

beIN SPORTS HD 1 (تعليق خليل البلوشي).

التشكيلات المحتملة لبرشلونة وكلوب بروج

برشلونة

25 تشيزني

3 بالدي

24 إيريك غارسيا

5 كوبارسي

23 كوندي

21 دي يونغ

16 فيرمين لوبيز

10 لامين جمال

17 مارك كاسادو

7 فيران توريس

14 راشفورد

كلوب بروج