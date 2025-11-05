سار الألماني هانسي فليك مدرب برشلونة على خطى نظيره تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد، وقرر عدم خوض أي حصة تدريبية على ملعب كلوب بروج البلجيكي قبل مواجهة الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

ويلعب برشلونة اليوم الأربعاء على ملعب جان بريدل معقل كلوب بروج ضمن مباريات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري للبطولة الأوروبية العريقة.

فليك يقلد ألونسو مدرب ريال مدريد قبل مباراة برشلونة وكلوب بروج

وفضّل فليك خوض الحصة التدريبية الأخيرة في المدينة الرياضية ببرشلونة، بغية منح لاعبيه قسطا أكبر من الراحة، وسط جدول مزدحم بالمباريات على الصعيدين المحلي والأوروبي بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

ولعب برشلونة يوم الأحد الماضي ضد إلتشي في الليغا، وفي اليوم التالي خضع لتدريبات استشفائية، قبل أن يسافر مساء أمس إلى بلجيكا.

وقالت الصحيفة "مع تقدم الموسم بدأ التعب الناتج عن التدريبات والمباريات والتنقلات يتراكم على لاعبي برشلونة، ومن هنا جاء قرار فليك بإجراء تغييرات على خطة التدريب هذا الأسبوع".

ويؤمن فليك بأهمية الالتزام بساعات الراحة وتنظيم أوقات الاستشفاء في هذه المرحلة من الموسم، لأن الراحة عنصر أساسي للأداء الجيد وتجنب الإصابات.

وقاد فليك أمس جلسة التدريب الصباحية لبرشلونة عند الساعة 11 بالتوقيت المحلي، وبعدها اتجهت البعثة إلى بلجيكا.

ولم يتدرب برشلونة في بلجيكا على عكس عادة الفريق الذي كان يخصص آخر حصة تدريبية على ملعب المباراة نفسه.

وكان ألونسو مدرب ريال مدريد قرّر خوض آخر حصة تدريبية للنادي الملكي قبل مواجهة ليفربول في دوري الأبطال، في المدينة الرياضية فالديبيباس وليس على ملعب أنفيلد.

وعن سبب ذلك قال ألونسو "أنه قراري. نريد التحضير لهذه المباراة في فالديبيباس"، وتابع مبتسما "لأكون صريحا قررت ذلك حتى لا تلاحقنا 200 كاميرا".

ويحتل برشلونة المركز الـ9 في جدول ترتيب مرحلة الدوري برصيد 6 نقاط جمعها من انتصارين على نيوكاسل يونايتد 2-1 وأولمبياكوس 6-1، مقابل خسارة وحيدة أمام باريس سان جيرمان حامل اللقب 1-2.