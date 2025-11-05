شاهد.. هدف خيالي من دي فين مدافع توتنهام بدوري الأبطال

خطف الهولندي ميكي فان دي فين مدافع توتنهام هوتسبير الإنجليزي الأضواء، بعدما سجّل هدفا خياليا، أمس الثلاثاء، في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز فان دي فين هدفا ساهم من خلاله في الفوز الكبير الذي حققه توتنهام على ضيفه كوبنهاغن الدانماركي 4-صفر، لحساب الجولة الرابعة من مرحلة الدوري.

وافتك البرتغالي جواو بالينيا لاعب توتنهام الكرة من أحد لاعبي كوبنهاغن لتصل إلى فان دي فين على مشارف منطقة جزاء الفريق اللندني.

😱⚽️ فان دي فين يتحول من مدافع إلى مهاجم ويسجل ثالث أهداف توتنهام! #دوري_أبطال_أوروبا | #توتنهام pic.twitter.com/OCVqEW2C9q — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 4, 2025

وانطلق فان دي فين بالكرة بسرعة مذهلة وتجاوز منتصف الملعب بعد أن تخطى 4 لاعبين من الفريق الدانماركي، الذين بدوا "عاجزين عن إيقافه" على حد وصف صحيفة "ذا صن" البريطانية.

ورفض فان دي فين تمرير الكرة إلى زميله كولو مواني غير المراقب، وفضّل إكمال الهجمة بنفسه، لينجح في هذه المهمة بعد أن دخل منطقة الجزاء وأرسل الكرة إلى الشباك، بعد أن قطع مسافة 75 مترا وفق الصحيفة ذاتها.

وأعاد هذا الهدف إلى الأذهان، هدف الكوري الجنوبي هيونغ مين سون لاعب توتنهام هوتسبير السابق في مرمى بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019-2020، والذي فاز حينها بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم.

𝗜𝗡 𝗔𝗟𝗟 𝗜𝗧𝗦 𝗚𝗟𝗢𝗥𝗬: The 2020 Puskás Award Winner. Heung-Min Son v Burnley (H), 19/20. #THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/D64LSkt4wT — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 28, 2021

وتحدّث المدافع الهولندي عن طريقة تسجيله الهدف بقوله "رأيت مساحة صغيرة أمامي، فقلت لنفسي سأبدأ المراوغة الآن. أردت أن أرى إن كانوا سيلحقون بي. كلما تقدمت وجدت مساحة أكبر".

وأضاف "في لحظة ما شعرت بأنني اخترقت الخطوط تماما، شعرت بحالة رائعة وأنا أجري وقلت يمكنني الاستمرار ثم سجّلت الهدف".

بدوره أثني الدانماركي توماس فرانك على هدف لاعبه فان دي فين، وشبّهه بالأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يُعد واحدا من أفضل اللاعبين في التاريخ.

وقال فرانك "يبدو وكأن ميكي تحول إلى ليونيل ميسي. لقد انطلق من منطقة الجزاء إلى الجهة الأخرى بالكامل وسجّل هدفا رائعا".

ورغم أنه قلب دفاع، فإن هدف فان دي فين هو السادس له منذ بداية الموسم الجاري 2025-2026، إذ سجل 3 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز، 2 في دوري الأبطال وهدف واحد في كأس السوبر الأوروبي ضد باريس سان جيرمان.