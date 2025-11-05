شاهد.. السعودية تخسر بكأس العالم للناشئين

استقبلت السعودية هدفا من ركلة جزاء في الشوط الثاني لتخسر 1-صفر من النمسا في مستهل مشوار الفريقين في كأس العالم لكرة القدم للناشئين تحت 17 عاما اليوم الأربعاء في المباراة التي أقيمت بملعب 5 بمنطقة أسباير في قطر، وشهدت 3 حالات طرد.

وطُرد لاعب وسط النمسا لوكا فاينهاندل قبل 5 دقائق من الاستراحة لحصوله على إنذارين، قبل أن يتلقى ناصر الفيحاني مدافع السعودية بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 57 لعرقلة أحد مهاجمي النمسا خارج المنطقة، وحصل المدافع سعيد الدوسري على بطاقة صفراء ثانية في الوقت بدل الضائع بعد عرقلة فاسيلي ماركوفيتش داخل منطقة الجزاء، لتكمل السعودية الدقائق الأخيرة بتسعة لاعبين.

وأحرز يوهانس موزر هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 55 من ركلة جزاء، قبل أن يهدر ماركوفيتش ركلة الجزاء الثانية للنمسا في أواخر الوقت بدل الضائع.

وتصدرت النمسا بهذا الفوز المجموعة 12 برصيد 3 نقاط، قبل مباراة نيوزيلندا ومالي التي تقام في وقت لاحق من اليوم، وتتذيل السعودية الترتيب دون رصيد.