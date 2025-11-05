ملاكمة تتنازل عن لقبها العالمي احتجاجا على عدم المساواة مع الرجال

قررت الملاكمة البريطانية شانتيل كاميرون التخلي عن لقبها في الوزن الخفيف الممنوح من المجلس العالمي للملاكمة بعد أن سئمت من عدم قدرتها على المنافسة وفقًا لنفس قواعد الرجال في 12 جولة.

وقالت كاميرون "حان الوقت لاتخاذ موقف من أجل الحق ومن أجل مستقبل هذه الرياضة".

ويُعد هذا موقفا قويا لإدانة عدم المساواة بين الجنسين ودعوة الهيئات الإدارية العالمية إلى إصلاحات جذرية.

الطريق لا يزال طويلا

وأضافت كاميرون (34 عاما) "لقد أحرزت الملاكمة النسائية تقدمًا كبيرًا، لكن لا يزال الطريق طويلا. لطالما آمنت بالمساواة، وهذا يشمل القتال بنفس عدد الجولات، وتكافؤ الفرص، والاحترام المتساوي".

في الملاكمة الاحترافية للسيدات، عادةً ما تكون مباريات اللقب 10 جولات، مدة كل منها دقيقتان، بينما تكون مباريات الرجال 12 جولة مدة كل منها 3 دقائق.

في أواخر عام 2023، طالبت البورتوريكية أماندا سيرانو، الحائزة على 4 ألقاب آنذاك، بالحق في المنافسة وفقًا للقواعد نفسها المُطبقة على الرجال.

وأمام رفض المجلس العالمي للملاكمة (WBC)، قررت التنازل عن لقبها في وزن الريشة.

وأوضح رئيس المجلس العالمي للملاكمة، موريسيو سليمان، آنذاك "في التنس، تلعب النساء 3 مجموعات، وفي كرة السلة تكون السلة منخفضة والكرة أصغر، وهذه رياضات لا تتضمن التلامس. نريد الحفاظ على سلامة وصحة الملاكمات".