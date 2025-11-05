تعرض النجم المغربي أشرف حكيمي، مدافع باريس سان جيرمان، الثلاثاء، لإصابة قوية في مباراة بايرن ميونخ.

وأُقيمت المباراة على ملعب "حديقة الأمراء" في باريس، بالجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وانتهت بفوز ثمين لبايرن ميونخ 2-1.

وأُجبر حكيمي (27 عاما) على مغادرة الملعب مصابا في وقت متأخر من الشوط الأول، بعد تدخل عنيف من الكولومبي لويس دياز.

وانهمرت دموع الظهير المغربي أثناء خضوعه للعلاج من جانب الجهاز الطبي للنادي الباريسي.

وبدا واضحا أن الإصابة ليست بسيطة بل خطيرة، لكن لم تتضح طبيعتها على الفور، وقد كلفت دياز البطاقة الحمراء المباشرة بعد مراجعة الحكم لتقنية الفيديو.

🟥🚑 أشرف حكيمي يغادر الملعب باكيًا بعد إصابة تبدو خطيرة، والحكم يشهر البطاقة الحمراء في وجه لويس دياز عقب العودة لتقنية الفيديو. 📹 شاهد الفيديو الكامل#دوري_أبطال_أوروبا | #باريس_سان_جيرمان | #بايرن_ميونيخ pic.twitter.com/kgKbMDZqbj — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 4, 2025

كما خرج لاعب باريس سان جيرمان عثمان ديمبلي، الفائز بالكرة الذهبية لعام 2025، مصابا في الشوط الأول، ليخسر بطل أوروبا جهود اثنين من أبرز نجومه في ضربة قوية لحظوظه بالبطولة.

وتقدم الفريق الألماني في الشوط الأول بهدفين سجلهما دياز، فيما قلص جواو نيفيز الفارق في الشوط الثاني بتسجيل هدف، لتنتهي المباراة بهذه النتيجة.