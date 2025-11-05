رياضة|إسبانيا

تحديد موعد مباراة فلسطين وكتالونيا على ملعب مونتجويك

منتخب فلسطين يخوض مباراة ودية ضد نظيره الكتالوني على ملعب مونتجويك الأولمبي (الفرنسية)
Published On 5/11/2025
آخر تحديث: 19:49 (توقيت مكة)

كشف الاتحاد الكتالوني لكرة القدم عن الموعد الرسمي لإقامة المباراة الودية بين منتخبي كتالونيا وفلسطين.

وقال الاتحاد الكتالوني عبر موقعه الإلكتروني الرسمي إن المباراة ستُقام يوم الثلاثاء 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي (مونتجويك).

موعد مباراة فلسطين ومنتخب كتالونيا على ملعب مونتجويك

وستنطلق المباراة التاريخية عند الساعة 18:30 بالتوقيت المحلي لمدينة برشلونة، وستبث على الهواء مباشرة عبر القناة الثالثة الكتالونية (cat3)، التي ستقدّم "تغطية تليق بحجم الحدث التاريخي المفعم بالرمزية".

وقال الاتحاد الكتالوني "ستكون المباراة تعبيرا عن الأخوّة الرياضية والالتزام الاجتماعي، لتبرز أيضا دور كرة القدم كأداة للوحدة والتضامن وإبراز القضايا على الساحة الدولية".

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الكتالوني عن قائمة المنتخب التي ستخوض المباراة، يوم الأربعاء 12 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي بقيادة المدرب جيرارد لوبيز، اللاعب السابق في برشلونة.

وأكد الاتحاد أنه سيطرح التذاكر الخاصة بالمباراة للبيع قريبا وذلك من خلال موقعه الإلكتروني الرسمي.

وشدد على أن إيراد بيع التذاكر سيذهب بالكامل لدعم الشعب الفلسطيني عبر 3 محاور هي "المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار قطاع غزة، العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب، وأخيرا دعم البرامج الثقافية باعتبارها شكلا من أشكال المقاومة".

يُذكر أن منتخب فلسطين سيخوض قبلها بـ3 أيام وبالتحديد يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني مباراة ودية ضد منتخب الباسك، على ملعب سان ماميس معقل أتلتيك بيلباو، وقد حظيت تلك المواجهة بإقبال كبير وتاريخي على شراء التذاكر.

وجاء في بيان نشره الاتحاد الباسكي لكرة القدم "انبثقت فكرة إقامة المباراة من القناعة بأن كرة القدم يمكنها ويجب أن تكون منبرا للمطالبة بالسلام والدفاع عنه".

وأضاف "ستُمنح الإيرادات لمنظمة غير حكومية تعمل في المجال الإنساني في غزة".

المصدر: الصحافة الإسبانية

