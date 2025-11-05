بدء محاكمة رئيس أولمبياكوس اليوناني في أكبر قضية تتعلق بالعنف الرياضي

بدأت في اليونان، اليوم الأربعاء، محاكمة إيفانجيلوس ماريناكيس رئيس نادي أولمبياكوس إلى جانب عشرات من مشجعي كرة القدم، في أكبر قضية من نوعها تتعلق بالعنف المرتبط بالرياضة، وهي القضية التي تعهدت السلطات بالتصدي لها بحزم.

ويواجه 142 مشجعا اتهامات بتشكيل منظمة إجرامية والتسبب في انفجارات تهدد الحياة خلال أحداث رياضية، ونفى جميع المتهمين ارتكاب أي مخالفات.

كما يواجه ماريناكيس، قطب النقل البحري والإعلام ومالك نادي نوتنغهام فورست الإنجليزي، وأربعة أعضاء آخرين في مجلس الإدارة، تهما تتعلق بدعم جماعة إجرامية مزعومة خلال الفترة من 2019 إلى 2024 والتحريض على العنف بسبب بيان صدر عام 2023. لكنهم رفضوا هذه الاتهامات، واعتبروها لا أساس لها من الصحة.

ولم يحضر ماريناكيس جلسة المحاكمة اليوم الأربعاء في قاعة مكتظة داخل سجن كوريدالوس شديد الحراسة في أثينا، حيث مثله فريق من المحامين وتولى ضباط شرطة ملثمون حراسة عدد من المتهمين الذين ما زالوا رهن الاعتقال.

ومن المتوقع أن يدلي أكثر من 210 أشخاص بشهاداتهم أمام هيئة المحكمة المكونة من 3 قضاة خلال جلسات المحاكمة، والتي يقدر المحامون أنها قد تستمر أكثر من عام.

وتأجلت الجلسة إلى 25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بعد أن قام القاضي المسؤول عن إدارة جلسات المحكمة باستعراض أسماء المتهمين والشهود.

ألعاب نارية ومتفجرات بدائية

واجتاحت أعمال العنف الرياضي اليونان في السنوات القليلة الماضية، وكثيرا ما يصطدم المشجعون المتعصبون، الذين يتابعون فرقهم في مختلف الألعاب الرياضية، بالشرطة خارج الملاعب، فضلا عن المشاجرات مع جماهير الفرق المنافسة في الشوارع، ويعد الشغب الجماهيري من مصادر القلق الكبيرة للاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا).

وبدأ التحقيق عقب إصابة جورج لينجيريديس (31 عاما) ضابط شرطة في قوات مكافحة الشغب بجروح قاتلة في عام 2023 خلال اشتباكات وقعت خارج مباراة في الكرة الطائرة للسيدات بين فريقي أولمبياكوس وباناثينايكوس، وهي مباراة تُعد عادة منخفضة المخاطر.

وقبل تلك المباراة، كشف التحقيق أن بعض المشجعين نقلوا حقيبة تحتوي على ألعاب نارية ومتفجرات بدائية الصنع من مخزن في ملعب كرة القدم إلى ملعب مباراة الكرة الطائرة، وأصيب لينجيريديس بإحدى الألعاب النارية خلال الاشتباكات، وتوفي متأثرا بجروح خطيرة بعدها بعدة أسابيع.

وكانت هذه ثالث حالة وفاة ناجمة عن العنف المرتبط بالرياضة في اليونان خلال عامي 2022-2023، الأمر الذي دفع المدعي العام إلى الدعوة لاتخاذ إجراءات صارمة ضد العصابات الإجرامية المرتبطة بالرياضة.