حكيمي لن يحتاج جراحة ومشاركته في أمم أفريقيا على المحك

أصيب أشرف حكيمي في كاحله الأيسر خلال هزيمة باريس سان جيرمان 1-2 أمام بايرن ميونخ -أمس الثلاثاء- في دوري أبطال أوروبا بعد تدخل متهور وعنيف من الكولومبي لويس دياز.

وغادر قائد "أسود الأطلس" الملعب باكيًا، وغير قادر على المشي لتثير هذه الإصابة ضجة في المملكة قبل 6 أسابيع فقط من انطلاق كأس الأمم الأفريقية 2025، التي ستُقام على أرض المغرب (من 21 ديسمبر/كانون الأول إلى 18 يناير/كانون الثاني).

وأعربت وسائل الإعلام المغربية عن قلقها إزاء إصابة حكيمي، حيث عنونت صحيفة هسبريس "الإصابة التي تهزّ البلاد بأكملها" مؤكدةً أن حكيمي "لاعب أساسي" في خطط المدرب وليد الركراكي، وأن هذه الإصابة "تأتي في لحظة حاسمة".

ومن جانبه ذكر موقع 360 أن "المغرب يحبس أنفاسه" لأحد أكثر لاعبي المنتخب الوطني ثباتًا في الأداء".

وبعد تلقيه العلاج الأولي في غرفة الملابس، غادر المدافع البالغ 27 عامًا ملعب بارك دي برانس مُتكئًا على عكازين وحذاءً على كاحله في "مشهدٌ أرعب جماهير باريس، وكذلك المغرب بأسره، الذين كانوا ينتظرون بفارغ الصبر أخبارا عن حالة نجمهم".

هل يفتقد المغرب نجمه بكأس الأمم 2025؟

يثير هذا السؤال ضجة في المغرب ويحبس أنفاس المغاربة خاصة أن حكيمي ليس فقط لاعبا أساسيا في تشكيلة الركراكي، بل هو رمز لأمة بأكملها تحلم بالفوز على أرضها بحسب صحيفة "لوبينيون" المغربية.

وخضع الظهير الأيمن للفحوصات صباح اليوم والتي استبعدت وجود إصابة أكثر خطورة، لكنها على الأرجح ستبعده من المشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

نوعية إصابة حكيمي ومدة غيابه

يعاني حكيمي من التواء شديد وتأثر الأربطة الداخلية لكاحله الأيسر وقد يغيب عن الملاعب لمدة شهرين، وربما تمنعه ​​فترة التعافي المتوقعة من المشاركة بداية كأس الأمم مع المغرب بحسب صحيفة ماركا الإسبانية.

ومن المرجح أن يلعب حكيمي مرة أخرى مع النادي الباريسي عام 2025.

حكيمي لاعب دولي منذ عام 2016، خاض 88 مباراة دولية مع "أسود الأطلس" الذي حقق معه سجلا رائعا، إذ حصل على المركز الثالث في أولمبياد باريس وبلغ نصف نهائي كأس العالم 2022.

ويطمح لاعب ريال مدريد السابق الآن إلى كأس الأمم الأفريقية التي لم تفز بها المملكة المغربية منذ عام 1976.

وسيبدأ المنتخب المغربي مشواره في البطولة ضد جزر القمر في 21 ديسمبر/كانون الأول المقبل بالعاصمة الرباط.