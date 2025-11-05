يقول الهولندي فيرجيل فان دايك قائد ليفربول الإنجليزي، إن على فريقه "البناء من الخلف" وذلك بعد تقديم أفضل أداء له هذا الموسم والفوز على ريال مدريد الإسباني -أمس الثلاثاء- في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقبل الفوز 2-0 على أستون فيلا السبت، خسر ليفربول 6 مباريات من أصل 7 وخاض 10 مباريات دون أن يحافظ على نظافة شباكه.

في المقابل، واجه "الملكي" ليفربول بعد تحقيق معدل تهديفي لافت، لكنه لم يحصل إلا على فرص قليلة، وأنقذه حارس مرماه العملاق البلجيكي تيبو كورتوا من خسارة قاسية، بعد تصديات من الطراز الرفيع.

الدفاع أولًا

ويوضح فان دايك "من السهل قول ذلك الآن لأننا فزنا مرتين على التوالي. في عالم الفوضى، عليك أن تبقى هادئا وتنظر إلى الأمور بمنظور مختلف".

وأضاف "كلنا نعرف كيف تسير الأمور في كرة القدم، يمكن أن تتغير بين ليلة وضحاها".

ويتقدم أرسنال على ليفربول بفارق 7 نقاط في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، كما فاز بمبارياته الأربع الأولى في دوري الأبطال بفضل سلسلة من 8 مباريات بشباك نظيفة.

ويواجه ليفربول اختبارا كبيرا آخر في دفاعه عن لقب البريميرليغ الأحد القادم، عندما يواجه مانشستر سيتي وهدافه النرويجي إيرلينغ هالاند الذي سجل 26 هدفا هذا الموسم مع النادي والمنتخب.

ويشير فان دايك إلى أنه "يمكنك مشاهدة أرسنال وهو يحلق حاليا، وذلك بفضل الحفاظ على نظافة الشباك وعدم استقبال الفرص.. لدينا الجودة لإيذاء أي فريق في الهجمات المرتدة، كل شيء يبدأ من الدفاع. اليوم رأيتم العمل الشاق".

إيقاف فيني ومبابي

وسلط مدرب ليفربول أرني سلوت الضوء على أهمية العودة إلى ملعب أنفيلد في تحسن أداء فريقه خلال الأسبوع الماضي.

ومن بين الهزائم الست التي تلقاها الـ"ريدز" هذا الموسم، اثنتان فقط كانتا على أرضه، إحداهما عندما أشرك سلوت تشكيلة مختلفة أمام كريستال بالاس في كأس الرابطة الأسبوع الماضي.

وقال سلوت "يساعدك أن تلعب أمام هؤلاء الجماهير، وأن تلعب أمام ريال مدريد، لأنني أعتقد أن ذلك يخرج أفضل ما لدى لاعبيّ وجماهيرنا".

وأضاف "أداء رائع أمام فريق لم يخسر سوى مرة واحدة طوال الموسم. كان يمكن أن تكون النتيجة أكبر قليلا ربما".

وتلقى ترنت ألكسندر أرنولد استقبالا عدائيا في عودته إلى أنفيلد كبديل متأخر مع ريال مدريد.

وكان الدولي الإنجليزي معشوقا لدى جماهير ليفربول بعد أن فاز بسبعة ألقاب كبرى خلال فترته مع نادي مسقط رأسه.

وعانى كونور برادلي في تثبيت مكانه كخليفة لألكسندر أرنولد في مركز الظهير الأيمن، في بداية غير مستقرة للموسم.

لكن الأيرلندي الشمالي تألق في إيقاف خطورة البرازيلي فينيسيوس جونيور، فيما نجح فان دايك والفرنسي إبراهيما كوناتيه في الحد من خطورة مواطن الأخير النجم كيليان مبابي.

وقال سلوت "قلت قبل المباراة إنهم سجلوا 26 هدفا في الليغا، ومبابي وفينيسيوس لديهما 24 مساهمة تهديفية (أهداف أو تمريرات حاسمة)".

وأضاف "إذا أردت الفوز بهذه المباراة، عليك أن تتأكد من أن هذين اللاعبين لا يسجلان".

وختم "كان كونور رائعا. أن تواجه فينيسيوس مرات عديدة في مواجهات فردية ليس بالأمر السهل. لقد قدم أداء رائعا اليوم".

