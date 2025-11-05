أرسنال يحقق انتصاره الرابع تواليا وفوز أتلتيكو وتوتنهام وتعادل يوفنتوس ونابولي

تابع أرسنال بدايته المثالية وحقق فوزه الرابع تواليا عندما تغلب على مضيفه سلافيا براغ التشيكي 3-0 الثلاثاء في براغ، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الموحدة لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وحصل أرسنال على ركلة جزاء بعد العودة الى حكم الفيديو المساعد "في إيه آر" عندما تابع غابريال كرة من ركلة ركنية انبرى لها ديكلان رايس فلمست يد القائد بروفود، فانبرى لها ساكا بنجاح على يسار الحارس (32).

وعزز أرسنال تقدمه بعد ثوان من انطلاق الشوط الثاني عندما مرر تروسار كرة عرضية تابعها ميرينو من مسافة قريبة داخل المرمى (46).

ووجه ميرينو الضربة القاضية لأصحاب الأرض بتسجيله هدفه الشخصي الثاني، والثالث لفريقه برأسية من مسافة قريبة مستغلا سوء تقدير من الحارس ماركوفيتش في التقاط كرة عرضية لرايس (68).

ورفع أرسنال رصيده في الصدارة إلى 12 نقطة بينما توقف رصيد سلافيا عند نقطتين في المركز الـ30.

تعادل يوفنتوس

عجز فريق يوفنتوس الإيطالي عن استغلال عاملي الأرض والجمهور واكتفى بالتعادل 1-1 مع ضيفه سبورتنغ لشبونة البرتغالي.

تقدم الضيوف أولا بهدف ماكسيمليانو أراوخو بعد مرور 12 دقيقة بتسديدة قوية بيسراه من داخل منطقة الجزاء بعد تمهيد من زميله ترينكاو.

وأدرك يوفنتوس التعادل بهدف الصربي دوشان فلاهوفيتش في الدقيقة 34 بعد تمريرة من لاعب الوسط الفرنسي، كيفرين تورام.

وفشل الفريق الإيطالي في تحقيق الفوز خلال أول 4 جولات، محققا التعادل الرابع مقابل خسارة وحيدة، ليرفع رصيده إلى 3 نقاط في المركز الـ23. أما سبورتنغ لشبونة فرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز العاشر، بعد فوزين وتعادل مقابل خسارة واحدة.

تعادل نابولي

بدأ غياب لاعب الوسط الدولي البلجيكي كيفن دي بروين ينعكس على نتائج فريقه نابولي الإيطالي بعد تعادله مع ضيفه أينتراخت فرانكفورت الألماني سلبا الثلاثاء.

وفشل نابولي بهز الشباك للمباراة الثانية تواليا، بعد تعادله مع ضيفه كومو في الدوري الإيطالي وفوزه الصعب على مضيفه ليتشي 1-0 قبلها في مباراتين أنقذه فيها حارس مرماه الصربي فانيا ميلينكوفيتش-سافيتش بتصديه لركلتي جزاء.

فوز توتنهام

حقق فريق توتنهام هوتسبير فوزا عريضا على ضيفه كوبنهاغن بنتيجة 4-صفر.

أنهى الفريق اللندني الشوط الأول متقدما بهدف برينان جونسون في الدقيقة 19.

وبعد مرور 6 دقائق من الشوط الثاني أضاف ويلسون أودوبيرت الهدف الثاني للفريق الإنجليزي.

لكن الدانماركي توماس فرانك مدرب توتنهام تعرض لموقف حرج بعدما اضطر لإكمال اللقاء بنقص عددي بعد طرد برينان جونسون في الدقيقة 57.

ورغم النقص العددي، أجهز الفريق الإنجليزي على ضيفه بهدفين في غضون أقل من 3 دقائق، حيث سجل ميكي فان دي فين وجواو بالينيا الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 64 و67.

فان دي فين يتحول من مدافع إلى مهاجم ويسجل ثالث أهداف توتنهام!

وحقق توتنهام فوزه الثاني ليرفع رصيده إلى 8 نقاط في المركز السابع، بينما تجمد رصيد الفريق الدانماركي عند نقطة واحدة في المركز الـ33.

فوز أتلتيكو مدريد

فاز فريق أتلتيكو مدريد الإسباني على ضيفه ريال يونيون سانت جيلواز البلجيكي 3-1.

وأظهر فريق المدرب دييغو سيميوني تفوقا كبيرا، ترجمه بهدف في الشوط الأول سجله الأرجنتيني المتألق جوليان ألفاريز عند الدقيقة 39 بعد متابعة لتمريرة أرضية أمام المرمى من جوليانو سيميوني.

وفي الشوط الثاني استمرت أفضلية أتلتيكو على حساب ضيفه البلجيكي ونجح لاعب خط الوسط كونر جالاجير في إضافة الهدف الثاني بتسديدة صاروخية من حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 72.

وقلص روس سيكيس الفارق بهدف في الدقيقة 80، لكن ماركوس يورينتي مهاجم أتلتيكو عاد ليوسع الفارق من جديد بهدف سجله في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني مستغلا المساحات في الخط الخلفي للمنافس، وتابع كرة ارتدت من الحارس ليسكنها الشباك.

رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 6 نقاط في المركز الـ14، أما سانت جيلواز فتجمد رصيده عند 3 نقاط في المركز الـ26.

فوز آيندهوفن

سجل المهاجم الأميركي ريكاردو بيبي هدفا متأخرا في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني ليقود به فريقه بي إس في آيندهوفن الهولندي لتعادل قاتل مع مضيفه أولمبياكوس اليوناني 1.

وسجل بيبي هدف فريقه الذي عوض به تقدم أصحاب الأرض مبكرا عن طريق البرتغالي جيلسون مارتينيز في الدقيقة 17.

وارتفع رصيد أولمبياكوس بهذا التعادل للنقطة الثانية في المركز الـ31 في الترتيب العام، أما آيندهوفن فوصل للنقطة الخامسة في المركز الـ17.