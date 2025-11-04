مصر تتفوق على المغرب في إيرادات صفقات اللاعبين

4 دول عربية في قائمة البلدان الأكثر تحقيقا للعائدات المالية من صفقات الانتقالات في السنوات العشر الأخيرة، بحسب المرصد الدولي للدارسات الرياضية (CIES).

وتصدرت فرنسا القائمة بفارق كبير متقدمة على البرازيل وإسبانيا والبرتغال، إذ بلغت إيرادات انتقالات اللاعبين المتكونين في فرنسا منذ عام 2016 نحو 4 مليارات يورو بمتوسط 400 مليون يورو سنويا، وهي حصيلة قياسية على حد وصف صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية.

مصر تسبق المغرب والجزائر

وشهدت قائمة الدول الـ50 الأولى في القائمة حضور 4 دول عربية هي مصر والمغرب والجزائر وتونس، حيث بلغ مجموع إيرادات البلدان الأربعة مجتمعة نحو 180 مليون يورو في آخر 10 سنوات.

وجاءت مصر في المقدمة عربيا (المركز الـ37 عالميا) في الإيرادات بواقع 60 مليون يورو، وكان لافتا أنها تصدرت عالميا في فئة اللاعبين بين 24 و26 عاما، والذين مثّلوا نحو 47.6% من إيرادات البلاد من انتقالات اللاعبين دوليا.

وحل المغرب في المركز الثاني على الصعيد العربي بعدما جنى ما يقارب 60 مليون يورو، مع تركيز استثماري على اللاعبين الأكثر شبابا بين 21 و23 عاما، الذين يشكلون 41.4% من إجمالي الإيرادات.

وفي المركز الثالث عربيا جاءت الجزائر بمبلغ يصل إلى 34 مليون يورو، مع أغلب الإيرادات من فئة اللاعبين الذين تتراوح أعمارهم أيضا بين 21 و23 عاما، بنسبة 57.8%.

وجنت تونس 23 مليون يورو لتحتل المرتبة الرابعة عربيا، وشهد عام 2024 زيادة بنسبة 40% مقارنة بالعام السابق، علما أن تونس تمتلك منظومة تكوين تعتمد على أكاديميات محلية إلى جانب الأندية العريقة.

فرنسا تتصدر السباق

وتصدرت فرنسا القائمة العالمية بعوائد مالية ضخمة بلغت نحو 4 مليار يورو، بفارق كبير بلغ نحو 1.4 عن البرازيل التي حلت في المركز الثاني.

وتخطّت الإيرادات مليار يورو في 7 دول أخرى، 6 منها أوروبية هي إسبانيا، البرتغال، هولندا، إنجلترا، ألمانيا وإيطاليا، إضافة إلى الأرجنتين.

وإليكم قائمة الدول صاحبة الإيرادات الأعلى من انتقالات اللاعبين في السنوات الـ10 الأخيرة.

فرنسا: 3.98 مليارات يورو. البرازيل: 2.6 مليار يورو. إسبانيا: 2.24 مليار يورو. البرتغال: 1.99 مليار يورو. هولندا: 1.63 مليار يورو. إنجلترا: 1.60 مليار يورو. الأرجنتين: 1.56 مليار يورو. ألمانيا: 1.48 مليار يورو. إيطاليا: 1.04 مليار يورو. بلجيكا: 847 مليون يورو.

ثلث إيرادات اللاعبين تحت الـ20 عاما

وفي الوقت نفسه، أكدت الإحصائية أن نحو ثلث الإيرادات جاءت من انتقالات لاعبين أعمارهم لا تتجاوز الـ20 عاما.

وأوضحت أيضا أن بعض الدول مثل صربيا، البرازيل، الدانمارك، السويد وبلجيكا تستفيد كثيرا من بيع لاعبين شباب، على اعتبار أنهم ينتقلون إلى أندية كبرى في سن مبكرة.

وبرهنت فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة على استمرار هذا التوجه (انتقالات اللاعبين الفرنسيين بمبالغ كبيرة)، حيث انتقل هوغو إكيتيكي (23 عاما) من أينتراخت فرانكفورت إلى ليفربول مقابل 95 مليون يورو، وريان شرقي (23 عاما) من أولمبيك ليون إلى مانشستر سيتي مقابل 45 مليون يورو.

كما غادر كل من ماتيس تيل ومامادو سار وناثان زيزيه مقابل ما لا يقل عن 15 مليون يورو لكل منهم، رغم أن أعمارهم لم تتجاوزوا الـ20 سنة.

ويحظى اللاعبون الفرنسيون بشعبية كبيرة خارج بلادهم، فهناك 40 لاعبا فرنسيا في الدوري الإنجليزي الممتاز وحده، ما يجعلهم أكبر مجموعة أجنبية في البطولة.