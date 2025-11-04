علاقة فيرتس بإيصال ألونسو إلى ريال مدريد

قال الإسباني تشابي ألونسو إنه حصل على منصب مدرب ريال مدريد بفضل الألماني فلوريان فيرتس جزئيا، مؤكدا أنه "لا يشك إطلاقا" في أن الدولي الألماني سيبدأ قريبا في التألق مع ليفربول.

وقاد ألونسو وفيرتس فريق باير ليفركوزن لإنهاء هيمنة بايرن ميونخ على الدوري الألماني، محققين ثنائية الدوري والكأس في موسم 2023-2024 دون أي خسارة.

وجعل نجاح ألونسو المرشح الأبرز لتولي تدريب ريال مدريد بعد رحيل الإيطالي كارلو أنشيلوتي في وقت سابق هذا العام.

ورفض فيرتس عروض بايرن ميونخ لينتقل إلى ليفربول في صفقة بلغت 100 مليون جنيه إسترليني (131 مليون دولار) في يونيو/حزيران الماضي.

لكن اللاعب البالغ من العمر 22 عاما، واجه صعوبات في التأقلم مع القوة البدنية للبريميرليغ.

ولم يسجل فيرتس أي هدف حتى الآن مع الـ"ريدز"، واستُبعد من التشكيلة الأساسية في 3 من آخر 4 مباريات في الدوري.

ويلتقي ألونسو وفيرتس وجها لوجه لأول مرة منذ مغادرتهما ألمانيا، عندما يحل ريال مدريد ضيفا على ليفربول في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وقال ألونسو، الذي لعب سابقا مع ليفربول بين عامي 2004 و2009 "لا أشك إطلاقا، قد يكون الأمر مجرد مسألة وقت". وأضاف أن "الانتقال إلى هنا بعد سنوات طويلة في ألمانيا يمثل تغييرا كبيرا، ويحتاج إلى التأقلم، لكنه لاعب مميز فعلا".

وتابع "يمتلك الجودة والشخصية، وهو تنافسي.. لا أشك إطلاقا في قدرات فلوريان.. كان مميزا للغاية، وأحد الأسباب التي جعلتني أصل إلى هنا. أنا ممتن له، وآمل ألا يظهر ذلك غدا، لكننا نتطلع لرؤية مهاراته وتألقه".

ويعاني الظهير ترنت ألكسندر-أرنولد أيضا من بداية بطيئة بعد انتقاله من ليفربول إلى ريال مدريد.

ولم يشارك الدولي الإنجليزي مع بطل أوروبا 15 مرة منذ نحو شهرين بسبب إصابة في العضلة الخلفية، ويفضل ألونسو الاعتماد على الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي في مركز الظهير الأيمن منذ تعافي ألكسندر-أرنولد.

وقال ألونسو "يمتلك قدرات رائعة. إنها مرحلة جديدة له على المستوى الرياضي، وكذلك البدني والذهني". وأضاف "علينا مساعدته ليقدم أفضل ما لديه، لأنه لاعب استثنائي".

ويُعد ريال مدريد من بين 5 فرق حققت العلامة الكاملة في أول 3 مباريات بدوري الأبطال، في حين يحتل ليفربول المركز العاشر في ترتيب البطولة المكون من 36 فريقا، بفارق 3 نقاط عن المتصدر.