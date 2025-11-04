شاهد.. وفاة مدرب أثناء مباراة وانهيار اللاعبين

تُوفي مدرب بوسني خلال إحدى المباريات في الدوري الصربي الممتاز لكرة القدم، بعد تعرّضه لأزمة قلبية.

وانهار ملادن زيزوفيتش مدرب فريق إف كيه رادنيتشكي 1923 على الأرض في الدقيقة 22 من مباراة فريقه ضد ملادوست في الدوري المحلي، بعد أن دهمته أزمة قلبية مفاجئة.

وفاة مدرب أثناء مباراة

ونُقل زيزوفيتش (45 عاما) إلى المستشفى على وجه السرعة، بعد أن باءت محاولات إنعاش قلبه على أرض الملعب من قبل الطواقم الطبي، بالفشل.

وتوقفت المباراة لدقائق قبل أن يتم استئنافها بعد نقل زيزوفيتش إلى المستشفى.

وبعد دقائق وصلت الأنباء المأساوية من المستشفى بإعلان وفاة زيزوفيتش ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة عند الدقيقة 41 والنتيجة تشير إلى تقدّم رادنيتشكي بهدفين دون رد، وأبلغ اللاعبين بالخبر وفق ما أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية.

ودخل لاعبو الفريقين وطاقمهما الفني والإداري في حالة من الصدمة، إذ انهار الجميع على أرض الملعب من هول المفاجأة، وبعضهم أجهش بالبكاء وفق ما ظهر في مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

🇧🇦🇷🇸 | Sırbistan Süper Ligi ekibi Radnicki 1923'ün teknik direktörü Mladen Zizovic, deplasmanda oynanan Mladost Lucani maçı sırasında geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. 44 yaşındaki teknik adam, maçın 22. dakikasında aniden yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan… pic.twitter.com/slGoGJj1aw — Balkan Futbolu (@BalkanFutbolu) November 4, 2025

من جهته، عبّر الاتحاد الصربي لكرة القدم عن حزنه العميق لهذه الحادثة، وقدّم تعازيه لعائلة ومحبي ولاعبي وفريق المدرب الراحل زيزوفيتش.

ونشر بيانا عبر حسابه الرسمي على منصة إكس قال فيه "تلقّى الاتحاد الصربي لكرة القدم ببالغ الأسى والصدمة خبر الوفاة المفاجئة لملادن زيزوفيتش مدرب فريق إف كيه رادنيتشكي 1923″.

وأضاف "توفي زيزوفيتش خلال مباراة الدوري الصربي الممتاز بين فريقي ملادست ورادنيتشكي 1923 في لوكاني. إن رحيله المبكر يمثل خسارة كبيرة للمجتمع الكروي بأكمله".

IN MEMORIAM:

Младен Жижовић (1980 – 2025) Фудбалски савез Србије са дубоком тугом и неверицом примио је вест о изненадној смрти тренера ФК Раднички 1923, Младена Жижовића, који је преминуо у 45. години живота током утакмице Mozzart Bet Супер лиге Србије између Младости и… pic.twitter.com/Rc2FzcFQUn — Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) November 3, 2025

وأتم البيان "نقدّم خالص تعازينا لعائلة زيزوفيتش ولأعضاء نادي رادنيتشكي 1923، وكذلك لجميع الأصدقاء والمعجبين بشخصيته وعمله. ارقد بسلام يا ملادن، حبك لكرة القدم والبصمة التي تركتها ستبقى فينا للأبد".