شاهد.. مصر والبرازيل تكتسحان المنافسين بكأس العالم للناشئين

استهل منتخب مصر مشواره في كأس العالم لكرة القدم للناشئين تحت 17 عاما بفوز كبير 4-1 على هايتي في الجولة الأولى للمجموعة الخامسة في ملعب 5 بمنطقة أسباير في قطر اليوم الثلاثاء.

وتصدرت مصر المجموعة الخامسة بثلاث نقاط مؤقتا قبل مواجهة إنجلترا وفنزويلا التي ستقام في وقت لاحق اليوم.

ووضع بلال عطية المنتخب المصري في المقدمة بعد ثلاث دقائق من البداية بتسديدة من وضع انفراد قبل أن يعزز عبد العزيز الزغبي النتيجة بتسديدة أرضية زاحفة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة العاشرة.

وقلص نيكولاي بيري الفارق لتاهيتي في الدقيقة 20، لكن حمزة عبد الكريم أعاد الفارق إلى هدفين للمنتخب المصري بتسديدة مباشرة في الدقيقة 28.

وفي الشوط الثاني أحرز عمر كمال الهدف الرابع لمصر في الدقيقة 72 بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية.

وسيلتقي المنتخب المصري مع فنزويلا يوم الجمعة المقبل قبل أن يختتم مباريات دور المجموعات أمام إنجلترا بعدها بثلاثة أيام.

وفي مباراة أخرى بمونديال الناشئين، سحق منتخب البرازيل نظيره الهندوراسي 7-صفر.

وأمطر المنتخب البرازيلي شباك منافسه بأربعة أهداف في الشوط الأول وثلاثة في الثاني ضمن منافسات المجموعة الثامنة والتي تضم أيضا كل من إندونيسيا وزامبيا

وسجل روان سوزا هدف التقدم في الدقيقة التاسعة، قبل أن يضاعف اللاعب ديل النتيجة في الدقيقة 15، وسجل الهدف الثالث فيليبي مورايس في الدقيقة 19، ثم عاد ديل ليسجل الهدف الرابع بالدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وأضاف فيتور هوجو الهدف الخامس في الدقيقة 59، ثم أحرز أنجيلو كانديدو السادس بالدقيقة 74، واختتم السباعية جابرييل كارفاليو في الدقيقة 90.

وهذه أول نسخة لكأس العالم تحت 17 عاما بمشاركة 48 منتخبا تم تقسيمها إلى 12 مجموعة تضم كل منها أربعة منتخبات.