رونالدو: الفوز بكأس العالم لا يحدد قيمتي وأنا أفضل لاعب

قلل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو من أهمية الفوز بلقب كأس العالم معتبرا أنه ليس معيارا عادلا لتحديد قيمته كلاعب، ملمحا إلى أنه أفضل لاعب وسيعتزل كرة القدم قريبا.

ولم يتوقف رونالدو عن حصد الألقاب في مسيرته سواء مع الأندية التي لعب لها (مثل سبورتنغ لشبونة وريال مدريد ومانشستر يونايتد ويوفنتوس) أو مع المنتخب البرتغالي، لكن لايزال كأس العالم يغيب عن خزائنه.

وقال "الدون" في مقابلة مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغان "كأس العالم ليس حلما بالنسبة لي، ففوزي بمسابقة تمتد لـ6 أو 7 مباريات لا يمكن أن يحدد قيمتي كلاعب ويجعلني من أفضل اللاعبين في التاريخ، أترى أن هذا عادل؟".

أنا الأفضل

وأكد رونالدو في المقابلة أنه لا يوافق النجم الإنجليزي واين روني الذي قال إن ميسي أفضل منه وإنه أفضل لاعب في العالم، مضيفا "لن أكون متواضعا بشأن هذا الموضوع".

واختار روني، الذي لعب إلى جانب رونالدو، غريمه التقليدي "البرغوث" عندما طُلب منه تحديد "الأفضل في التاريخ" وهو ما لم يرق للدون البرتغالي.

وأضاف "بالنسبة لي، ميسي يمتلك لمسة فنية إضافية، ذلك الإبداع الذي أحبه في اللاعب ولهذا اخترته".

ولطالما اعتبر رونالدو نفسه الأفضل تاريخيا في اللعبة، حيث إن "الدون" يتسلح بسجل تهديفي مُرعب، إذ وصل إلى 952 هدفا في مسيرته الاحترافية، مما يجعله قريبا من ألف هدف.

واعتبر بعض المتابعين أن نبرة البرتغالي في الفيديو تمزج بين الثقة بالنفس والرفض الصريح لفكرة تفوق ميسي عليه، في حين يرى آخرون أن رونالدو رغم تقدمه في العمر فإنه لا يزال يحتفظ بمكانته كأحد أعظم اللاعبين الذين لمسوا الكرة على الإطلاق.

Cristiano Ronaldo tells Piers Morgan he thinks he will retire 'soon' – but 'nothing' will compare in his life to football. "It will be tough… probably I will cry… but I've prepared my future since 27 years old." 📺 https://t.co/tL9iaAjKDq@piersmorgan | @cristiano pic.twitter.com/ugyArQp8s3 — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) November 4, 2025

رونالدو يكشف موعد اعتزاله

وعن موعد اعتزاله كرة القدم، قال رونالدو "لم أحدد موعد اعتزالي ولكن سيكون قريبًا، سأكون مستعدا لهذه اللحظة بدون شك، بدون شك سأبكي أنا صادق سأبكي لأن الأمر صعب للغاية".

وأضاف "كنت سأصبح لاعبًا في أرسنال، نعم كان سيحدث ذلك وجلست مع أرسين فينغر بالطبع مثلما قال الجميع، لا أعتقد أن قصتي كانت ستتغير لو كنت قد ذهبت إلى أرسنال بدلًا من مانشستر يونايتد، لايزالان نادٍيين كبيرين حققا الألقاب، وقادرين على تحقيق الدوري الإنجليزي هذا الموسم".

وعن أزمات مانشستر يونايتد الفترة الأخيرة وتراجع نتائجه، قال "يؤلمني أن أرى أحد أكبر أندية العالم، والذي لا يزال يحظى بمكانة في قلبي، بهذا الوضع اليوم”.

وأضاف "في رأيي مانشستر يونايتد حاليًا ليس لديه خطة والنادي بحاجة إلى التغيير، أموريم يقوم بأفضل عمل لديه ولكن هناك أمورا خارج نطاق اللاعبين، والمدرب لا يستطيع أن يقوم بمعجزة وحيدًا".

وتابع "مانشستر يونايتد لن يحقق لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم بالطبع، هو بعيد جدًا عن الصدارة، ومستوى الأندية في الدوري متقارب للغاية لذلك من الصعب توقع ما سيحد".