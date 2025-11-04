المغرب قريب من استضافة ودية لبرشلونة قبل نهاية العام

تلقى نادي برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني عرضين لخوض مباريات ودية في شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، خلال عطلة عيد الميلاد.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن العرض الأول من بيرو والآخر من المغرب، إذ يدرس برشلونة أحد هذين الخيارين.

مباراة برشلونة في المغرب

وأضافت أن برشلونة يميل حاليا إلى العرض المغربي بسبب القرب الجغرافي، مشيرة إلى أن الموعد المقترح لخوض المباراة الودية سيكون بعد آخر مباراة للفريق الكتالوني هذا العام في الليغا، والمقررة أمام فياريال على ملعب لا سيراميكا.

وفي الواقع يرغب برشلونة في قبول العرضين معا وإقامة المباراتين سعيا منه لتحسين وضعه المالي، لكن ضيق الوقت والفارق الزمني الذي يفرضه اتفاق رابطة اللاعبين الإسبانية "إيه إف إي" (AFE) بشأن عطلة اللاعبين خلال فترة عيد الميلاد، يجعلان الأمر مستحيلا.

واستفسر برشلونة من الهيئات المختصة (رابطة الدوري الإسباني، الاتحاد الإسباني، ورابطة اللاعبين) لمعرفة إمكانية إقامة إحدى المباراتين حاليا وفقا للاتفاق الذي ينظم إجازة لاعبي كرة القدم خلال الفترة المذكورة.

وكان برشلونة قد تلقى الصيف الماضي عرضا مغريا للعب مباراة في الدار البيضاء في 20 يوليو/تموز الماضي، قبل أيام قليلة من جولته في كوريا الجنوبية واليابان، لكنه قرر عدم قبوله في النهاية.

ومع وجود العرضين على الطاولة (بيرو والمغرب)، يتوجب على مجلس الإدارة اتخاذ القرار قريبا، مع تفضيل المسؤولين السفر إلى المغرب، لأن القرب الجغرافي يتيح لبرشلونة الذهاب والعودة خلال أقل من 24 ساعة، أي أنه يمكن السفر صباحا والعودة مساء بعد المباراة مباشرة.

أما السفر إلى ليما عاصمة بيرو فيجعل الرحلة أطول، ويصبح من الصعب جدولة المباراة قبل عطلة عيد الميلاد وفق الصحيفة.

وأشارت إلى أن أول مباراة لبرشلونة في العام الجديد ستكون أحد يومي 3 أو 4 يناير/كانون الثاني ضد إسبانيول في ديربي كتالونيا، وبالتالي لا يوجد هامش كبير لتحديد أيام الراحة الإلزامية التي تحددها رابطة اللاعبين.

وأتمت الصحيفة "ما هو واضح داخل برشلونة أنه سيتم قبول العرضين لأنهما قويان جدا، لكن في ما يتعلق بالعرض البيروفي الذي يتراوح بين 7 و8 ملايين يورو فيُمكن تأجيله إلى أفضل توقيت مناسب خلال عام 2026″، في إشارة جديدة لرغبة الإدارة في اللعب بالمغرب في ديسمبر/كانون الأول المقبل.