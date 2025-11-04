أندية إنجليزية كبرى ترغب في ضم روكي منبوذ برشلونة

يخطط المهاجم البرازيلي فيتور روكي، لاعب بالميراس، للعودة مجددا إلى الملاعب الأوروبية من بوابة الأندية الإنجليزية.

وسبق لروكي (20 عاما) أن عاش تجربة احترافية "فاشلة" في إسبانيا مع برشلونة وريال بيتيس، قبل أن يقرر العودة إلى بلاده في فبراير/شباط من العام الحالي.

وأبدى مانشستر يونايتد، الذي يُعد واحدا من أكبر وأعرق الأندية في أوروبا، استعداده للتعاقد مع روكي مقابل مبلغ مالي كبير.

وذكرت مجلة "سبورتس إلستريتد" (Sports Illustrated) البريطانية أن إدارة "الشياطين الحمر" مستعدة لدفع 50 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات روكي.

وأشارت المجلة إلى أن مانشستر يونايتد ليس الوحيد المهتم بخدماته، بل إن الثنائي اللندني تشلسي وتوتنهام هوتسبير يراقبانه أيضا.

ولم تتضح الصورة بعد فيما إذ كان الثلاثي الإنجليزي سيتعاقد مع روكي خلال سوق الانتقالات الشتوية القادمة في يناير/كانون الثاني 2026، أم إنها ستنتظر حتى نهاية الموسم في أوروبا.

ويمر روكي بوقت رائع مع بالميراس، إذ سجّل 13 هدفا وقدّم 3 تمريرات حاسمة في 28 مباراة بالدوري البرازيلي، كما وصل مع الفريق إلى نهائي كأس ليبارتادوريس بعد الفوز المثير 4-صفر على ليغا دي كيتو الإكوادوري في إياب نصف النهائي بعد خسارته ذهابا بثلاثة أهداف دون رد.

كما يتصدر مع فريقه جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 65 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن فلامينغو قبل 8 جولات من النهاية.

يُذكر أن روكي كان قد انتقل إلى برشلونة في يناير/كانون الثاني 2024، قادما من أتلتيكو مينيرو البرازيلي في صفقة بلغت 30 مليون يورو.

وخلال الأشهر الستة (حتى نهاية موسم 2023-2024) خاض روكي مع برشلونة 16 مباراة في جميع البطولات، سجل خلالها هدفين ولم يقدّم أي تمريرة حاسمة وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

ومع إقالة المدرب السابق تشافي هيرنانديز ووصول الألماني هانسي فليك في صيف 2024، رحل روكي عن برشلونة إلى ريال بيتيس على سبيل الإعارة، قبل أن يتم قطع هذه التجربة والعودة إلى البرازيل من بوابة بالميراس في صفقة بيع نهائي.

برشلونة يستفيد من بيع روكي

ورغم ذلك تتابع إدارة برشلونة باهتمام كبير تطورات ما سيحدث مع روكي، على اعتبار أن النادي الكتالوني ما زال يحتفظ بنسبة 20% من حقوق إعادة البيع وفق ما أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية.

ففي حال تم بيع اللاعب إلى مانشستر يونايتد مقابل 50 مليون يورو، فإن برشلونة سيجني 10 ملايين.

وبدأ برشلونة يقتنع بأنه رغم فشل صفقة روكي رياضيا، لكنها ستعود عليه بفوائد مالية كبيرة على المدى الطويل، في وقت أشارت فيه الصحيفة إلى أن النادي الكتالوني سيربح مليون يورو في حال تتويج اللاعب مع فريقه الحالي بكأس ليبارتادوريس.