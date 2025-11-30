نجوم بينهم صلاح تراجع مستواهم بشكل كبير الموسم الحالي

بعد أن تألقوا في الملاعب وأبهروا مشجعي كرة القدم بمهاراتهم وأدائهم العالي خلال المواسم الماضية تراجعت مستويات عدد من النجوم بشكل لافت في الموسم الجاري 2026/2025.

ومن بين اللاعبين الذين تراجعت مستوياتهم بشكل كبير خلال موسم 2026/2025 نجوم من أستون فيلا وليفربول وريال مدريد.

وسيطر لاعبو الريدز -الذي تراجعت حظوظه في الصراع على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز- على القائمة.

تاليا قائمة تضم 8 نجوم تراجعت مستوياتهم بشكل كبير هذا الموسم:

1- المصري محمد صلاح (ليفربول)

منذ تجديد عقده مع ليفربول في أبريل/نيسان، سجل صلاح 7 أهداف فقط في آخر 24 مباراة له.

ولم يعد اللاعب المصري إلى حالته الطبيعية منذ بداية موسم 2026/2025، وهذا دفع جيمي كاراغر نجم ليفربول السابق إلى القول إن ساقيه قد تضررتا.

2- الإنجليزي أنتوني جوردون (نيوكاسل)

لم يُسهم جوردون بأي هدف في آخر 19 مباراة له في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخلال موسم 2026/2025، كان يُفضل الاحتفاظ بأفضل عروضه لمباريات دوري أبطال أوروبا، لكن مستواه العام انخفض مؤخرا.

وبينما انتقد مشجعو نيوكاسل الجناح، واصل مدرب النادي إيدي هاو دعمه له.

3-الفرنسي إبراهيما كوناتي (ليفربول)

كان تراجع مستوى كوناتي مع ليفربول ملحوظا بشكل خاص خلال الموسم حتى الآن.

وواصل الفرنسي ارتكاب الأخطاء الدفاعية، ومع انتهاء عقده في الصيف، فإن مستقبله على المدى الطويل موضع شك بالتأكيد.

4- البرازيلي نيمار (سانتوس)

بعد عودته من إصابة خطيرة الموسم الماضي، ليس من المستغرب أن يتراجع مستوى نيمار هذا العام.

وسجل البرازيلي 4 أهداف فقط في 17 مباراة بالدوري مع سانتوس، ولم يُقدم أي تمريرة حاسمة.

وللإنصاف، يُعتبر من بين أفضل صانعي الفرص في البرازيل، لكن تمريراته غالبا ما تُهدر من قِبل زملائه.

وبغض النظر عن ذلك، فقد تحول اللاعب البالغ من العمر 33 عاما من أحد أفضل لاعبي العالم إلى ظلٍّ لشخصيته السابقة في غضون سنوات قليلة.

5- الإنجليزي أولي واتكينز (أستون فيلا)

على الرغم من تحسن أداء أستون فيلا مؤخرا، فإن واتكينز كافح للخروج من حالة الركود. ولم يسجل اللاعب الدولي الإنجليزي سوى هدف واحد في 12 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، وهو سادس أكثر اللاعبين ضعفا في توقعات الأهداف المتوقعة في الدوري.

6- البرازيلي رودريغو (ريال مدريد)

إنصافا لرودريغو، لم تُتح له فرصة كبيرة لإثبات جدارته هذا الموسم، إذ استُخدم في الغالب بديلا مؤثرا لتشابي ألونسو.

ومع ذلك، بعد فشله في تسجيل أي هدف أو تمريرة حاسمة في أي من مبارياته الـ11 في الدوري الإسباني حتى الآن، يبدو أن مستواه العام قد تراجع بالتأكيد.

7- الألماني فلوريان فيرتز (ليفربول)

تعاقد ليفربول معه مقابل 132 مليون دولار، ولم يُسهم في أي هدف في أول 11 مباراة له في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم تكن بداية موفقة لصانع الألعاب الألماني في أنفيلد.

8- النيوزيلندي كريس وود (نوتنغهام فورست)

في مثل هذا الوقت من الموسم الماضي، كان وود قد سجل 8 أهداف بالفعل، إذ كان نوتنغهام فورست يتألق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وهذه المرة، تراجع مستوى الفريق بأكمله، إذ لم يسجل وود سوى في مباراة واحدة في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن.

وسجل اللاعب النيوزيلندي الدولي 20 هدفا في الدوري الموسم الماضي، وسنُفاجأ إذا سجل نصف هذا العدد هذه المرة.