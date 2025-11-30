ميسي يحطم رقما قياسيا ويتوج بلقب جديد ويقود إنتر ميامي لنهائي الدوري الأميركي

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي إلى أول نهائي في الدوري الأميركي لكرة القدم إثر فوزه الساحق 5-1 على "نيويورك سيتي إف سي" فجر اليوم الأحد.

وسجل الأرجنتيني تاديو ألييندي ثلاثة أهداف، وأضاف مواطنه الشاب ماتيو سيلفيتي والفنزويلي تيلاسكو سيغوفيا هدفين، ليقودوا ميامي المتجدد إلى المباراة النهائية المقررة السبت المقبل على ملعبه في "فورت لودرديل".

ولم يتأهل إنتر ميامي بقيادة ميسي إلى النهائي فقط بل أيضا توج بلقب بطل المنطقة الشرقية وبهذا رفع ميسي إلى 3 عدد ألقابه مع الفريق الأميركي منذ وصوله إلى الفريق عام 2023.

¡Llegó el momento de levantar la copa🏆 para Leo Messi y el @InterMiamiCF! Los campeones de la Conferencia Este 2025: pic.twitter.com/NrMHpmkxtd — MLS Español (@MLSes) November 30, 2025

ورغم أن ميسي، البالغ 38 عاما، لم يسجل أي هدف، إلا أنه صنع تمريرة حاسمة رائعة للهدف الثالث الذي سجله سيلفيتي، وهو الهدف الذي قضى عمليا على آمال نيويورك في العودة.

وبهذه التمريرة، وصل إلى 405 عدد تمريرات "البولغا" الحاسمة في مسيرته ليتصدر قائمة أكثر صانعي الأهداف في العالم:

ميسي: 405 تمريرات حاسمة في 1136 مباراة.

405 تمريرات حاسمة في 1136 مباراة. المجري فرانس بوشكاش: 404 تمريرات حاسمة.

404 تمريرات حاسمة. البرازيلي بيليه: 369 تمريرة حاسمة.

ويستضيف ميامي فريق فانكوفر وايتكابس في نهائي الدوري السبت المقبل.

وتأهل فانكوفر، الذي يقوده النجم الألماني السابق توماس مولر، إلى النهائي بعد فوزه الرائع 3-1 على سان دييغو في كاليفورنيا، ليحصد لقب المنطقة الغربية.