موعد مباراة قطر ضد فلسطين في افتتاح كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة

تتجه الأنظار -الاثنين- إلى ملعب "البيت" في الخور، حيث ينطلق كأس العرب 2025 بمباراة الافتتاح التي تجمع بين المنتخب القطري المضيف ونظيره الفلسطيني، في مواجهة تحمل أبعادا رياضية وإنسانية على حد سواء.

المباراة لا تمثل مجرد انطلاقة بطولة، بل لحظة تاريخية للكرة العربية، تجمع بين بطل آسيا الحالي صاحب الطموحات القارية والمستقبلية، والمنتخب الفلسطيني الذي يخوض البطولة وسط تحديات استثنائية تعكس الواقع الإنساني المعقد الذي تمر به فلسطين.

موعد مباراة قطر وفلسطين في كأس العرب 2025

تُقام مباراة قطر وفلسطين الاثنين الموافق الأول من ديسمبر/كانون الأول على ملعب البيت في الخور.

وتنطلق المواجهة السابعة والنصف مساء (19:30) بتوقيت السعودية وقطر، الثامنة والنصف (20:30) بتوقيت الإمارات، السادسة والنصف (18:30) بتوقيت فلسطين.

القنوات الناقلة لمباراة قطر وفلسطين في كأس العرب 2025

beIN SPORTS HD

beIN Xtra 1

قنوات الكاس القطرية

دبي الرياضية

أبوظبي الرياضية

الكويت الرياضية

ومع ضمان التأهل لكأس العالم 2026، يدخل "العنابي" البطولة بمعنويات مرتفعة، ويأمل أن يضيف لقب كأس العرب إلى سجله، ليؤكد هيمنته على الكرة العربية ويستكمل مشروعه الفني تحت قيادة لوبتيغي الذي أظهر قدرة عالية على تحسين منظومة الدفاع والضغط العالي، إلى جانب اللعب المباشر عبر الأطراف والاستفادة من سرعة اللاعبين في التحول السريع من الدفاع للهجوم.

أما المنتخب الفلسطيني، فيدخل المباراة الافتتاحية في ظهوره السادس بكأس العرب، وسط ظروف استثنائية تعكس التحديات الإنسانية والسياسية التي تمر بها البلاد. الفريق الفلسطيني نجح في التأهل لكأس العرب بعد فوزه على ليبيا بركلات الترجيح في الملحق الفاصل، ويأمل الوصول إلى أبعد مدى في البطولة الإقليمية.

تاريخ المواجهات بين قطر وفلسطين محدود نسبيا، لكن المواجهة الأخيرة في كأس آسيا أعطت طابعا تنافسيا، حيث التقى المنتخبان في دور الـ16 وانتهت المباراة بفوز قطر بهدفين مقابل هدف، مما يعكس التفوق الفني للعنابي، لكنه لا يقلل من قوة الطموح الفلسطيني والرغبة في تقديم أداء مشرف على أرض البطولة.