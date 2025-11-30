موعد مباراة تشلسي ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي والتشكيلتان المتوقعتان والقنوات الناقلة

يحل أرسنال المتصدر ضيفا ثقيلا على تشلسي في قمة نارية مساء الأحد ضمن الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يتصدر أرسنال ترتيب البريميرليغ برصيد 29 نقطة بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه تشلسي.

بدورهم، تقدم البلوز إلى المركز الثاني نهاية الأسبوع الماضي بفوزهم على بيرنلي 2-0 قبل أن يخسر مانشستر سيتي أمام نيوكاسل.

موعد مباراة تشلسي وأرسنال في الدوري الإنجليزي

تُقام مباراة تشلسي ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد 30 نوفمبر/تشرين الثاني على ملعب ستامفورد بريدج.

وتنطلق صافرة المباراة الساعة الرابعة والنصف مساء (4:30) بتوقيت المملكة المتحدة وأيرلندا. الساعة السادسة والنصف مساءً (18:30) بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف (19:30) بتوقيت السعودية والدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة تشلسي وأرسنال في الدوري الإنجليزي

Bein sport HD 1

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

Maximum effort. Our Gunners raise the levels at Sobha Realty Training Centre in preparation for their next London derby ✊ pic.twitter.com/QwzfHL987s — Arsenal (@Arsenal) November 29, 2025

صراع محتمل على لقب الدوري

من المحتمل أن تؤدي المواجهة بين أرسنال وتشلسي على قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد إلى فتح سباق المنافسة على اللقب على مصراعيه.

ستكون المواجهة مع أرسنال الاختبار الأصعب حتى الآن لفرص تشلسي في الفوز باللقب.

يتأخر فريق إنزو ماريسكا بـ6 نقاط عن أرسنال المتصدر في الدوري، ويدخل البلوز هذه المباراة معززين بفوزهم الرائع على برشلونة 3-0 في دوري أبطال أوروبا.

حقق البلوز سلسلة انتصارات متتالية من 3 مباريات، كما لم يخسروا في 9 من آخر 11 مباراة خاضوها، إلا مرة واحدة فقط.

في المقابل، لم يُهزم فريق أرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا في الدوري منذ هزيمته أمام ليفربول في أغسطس/آب، وسحق توتنهام غريمه في شمال لندن 4-1 يوم الأحد الماضي قبل فوزه على بايرن ميونخ 3-1 في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وقال أرتيتا للصحفيين يوم الجمعة إن أرسنال، الذي تغلب على غريمه المحلي توتنهام هوتسبير يوم الأحد الماضي، "يعتزم مواصلة وتيرته القوية في سعيه لحصد لقبه الأول للدوري الإنجليزي الممتاز منذ عام 2004".

وأضاف "بعد الفوز على توتنهام، كان علينا أن نؤكد ذلك أمام بايرن ميونخ، وقد فعلنا ذلك. الآن علينا أن نخوض المباراة التالية".

وتابع "إنها مباراة كبيرة، قمة لندنية كبيرة. سنواجه منافسًا جيدًا حقا، إنهم في حالة جيدة حقا. نعرف التحدي والفرصة التي لدينا. نحن مستعدون تماما لها".

تاريخ المواجهات المباشرة بين تشلسي وأرسنال:

عدد المباريات: 212

فوز أرسنال: 84

فوز تشلسي: 66

التعادل: 62

Pedro 🆚 Arsenal last November! 🎯 pic.twitter.com/Ra6al5XMgQ — Chelsea FC (@ChelseaFC) November 29, 2025

مشاركة تروسارد وبالمر

كشف ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، عن وجود "فرصة مُحتملة" لتعافي لياندرو تروسارد من الإصابة في مباراة تشلسي.

خرج المهاجم مصابًا في فوز فريقه 3-1 على بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

لكن الدولي البلجيكي قد يتعافى من الإصابة ليشارك في مباراة الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب ستامفورد بريدج.

بدوره، أكد إنزو ماريسكا أن كول بالمر جاهز ومتاح للمشاركة أساسيا مع تشلسي.

ويغيب المهاجم منذ سبتمبر/أيلول بسبب مشكلة مُتكررة في الفخذ، ثم غاب لفترة إضافية بسبب كسر في إصبع قدمه إثر حادث في المنزل.

تشكيلة تشلسي المتوقعة ضد أرسنال

حراسة المرمى: سانشيز.

خط الدفاع: فوفانا، تشالوبا، كوكوريلا.

خط الوسط: كايسيدو، جيمس، إنزو، إستيفاو.

خط الهجوم: ديلاب، نيتو، جواو بيدرو.

تشكيلة أرسنال المتوقعة ضد تشلسي

حراسة المرمى: ديفيد رايا

خط الدفاع: تيمبر – ساليبا – موسكيرا – لويس سكيلي

خط الوسط: إيزي – زوبيميندي – ديكلان رايس

خط الهجوم: بوكايو ساكا – ميرينو – مارتينيلي