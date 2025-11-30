مانشستر يونايتد يفوز على بالاس بثنائية في الدوري الإنجليزي

سجل جوشوا زيركزي وميسون ماونت هدفين في الشوط الثاني لصالح مانشستر يونايتد في حين كافحت تشكيلة روبن أرموريم من أجل تحويل تأخرها إلى فوز 2-1 على كريستال بالاس اليوم الأحد، لتنهي سلسلة تمتد لـ9 أشهر من عدم الهزيمة لأصحاب الأرض في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب سيلهيرست بارك.

وارتقى يونايتد، الذي حقق الفوز للمرة الثانية فقط في آخر 12 مباراة خارج أرضه، إلى المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، في حين تراجع فريق المدرب أوليفر غلاسنر إلى المركز السابع برصيد 20 نقطة.

وكان بالاس هو من افتتح التسجيل في الدقيقة 36 عندما هز جان-فيليب ماتيتا الشباك من ركلة جزاء بعد تدخل متهور من ليني يورو. واضطر ماتيتا لإعادة تنفيذ الركلة بعد لمستين في محاولته الأولى، لكن سيني لامينس فشل في التصدى لها مرة أخرى.

وبدا يونايتد فريقا مختلفا بعد الاستراحة، وسجل زيركزي، الذي بدأ بدلا من ماتيوس كونيا المصاب، هدف التعادل في الدقيقة 54 مسجلا هدفه الأول في الدوري منذ ما يقرب من عام.

واستقبل زيركزي الكرة بصدره إثر ركلة حرة قبل أن يسددها في المرمى من زاوية صعبة بعيدا عن حارس المرمى دين هندرسون.

وسجل ماونت هدف الفوز بعدها بـ9 دقائق، عندما ذهبت ركلة حرة في طريقه، فسدد كرة أرضية سكنت شباك كريستال بالاس بعد أن مرت عبر الكثير من لاعبي أصحاب الأرض.

جاءت المباراة متكافئة من حيث الأداء حيث سدد كل فريق 13 مرة على المرمى.

وحصل كاسيميرو لاعب وسط مانشستر يونايتد على فرصة مبكرة رائعة من خلال عدة تسديدات من مسافة قريبة لكن هندرسون نجح في إبعاد الكرة عن مرماه.

وحصل بالاس، الذي انتهت سلسلته المؤلفة من 3 مباريات بشباك نظيفة في الدوري، على فرصة أخيرة من ركلة حرة خارج منطقة جزاء يونايتد مباشرة، لكن الكرة تم التصدي لها.

إعلان

وانطلقت صفارة النهاية بعدها بثوان، ورغم أن الأداء كان بعيدا عن الشكل التقليدي ليونايتد، فإنه كان تحسنا مقارنة بالهزيمة المؤلمة 1-0 أمام إيفرتون في أولد ترافورد، الاثنين الماضي، والتي أنهت سلسلة مؤلفة من 5 مباريات بلا هزيمة.

وشارك ليساندرو مارتينيز مدافع مانشستر يونايتد بديلا في اللحظات الأخيرة ليخوض مباراته الأولى منذ إصابته بتمزق في أربطة الركبة في فبراير/شباط الماضي.