ماكس فيرستابن بطل جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1

فاز الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول، بجائزة قطر الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات السيارات "فورمولا 1".

بهذا الفوز أشعل فيرستابن المنافسة على لقب بطولة العالم للسائقين، قبل الجولة الأخيرة من الموسم التي ستقام الأسبوع المقبل في أبوظبي.

أما البريطاني لاندو نوريس، سائق مكلارين، الذي كان بإمكانه حسم لقب السائقين في حال فوزه اليوم، فقد أنهى السباق في المركز الرابع، في حين حل زميله في نفس الفريق، ومنافسه على اللقب، الأسترالي أوسكار بياستري، في المركز الثاني.

وفاز الثلاثي فيرستابن ونوريس وبياستري بـ7 سباقات هذا الموسم، ويتطلع فيرستابن للفوز بلقب بطولة العالم للمرة الخامسة على التوالي، في حين يحلم بياستري ونوريس باللقب الأول.

ترتيب أول 3 متسابقين:

1. لاندو نوريس (بريطانيا) 408 نقطة

2. ماكس فيرستابن (هولندا) 396

3. أوسكار بياستري (أستراليا) 392

ترتيب الصانعين:

1. ماكلارين 800 نقطة

2. مرسيدس 459

3. ريد بول 426