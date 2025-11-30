رياضة

شاهد.. ماكس فيرستابن بطل جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1

TOPSHOT - Race winner Red Bull Racing's Dutch driver Max Verstappen (C) celebrates with the trophy next to second placed McLaren's Australian driver Oscar Piastri (L) and third placed Williams' Spanish driver Carlos Sainz at the end of the Formula One Qatar Grand Prix at the Lusail International Circuit in Lusail on November 30, 2025. (Photo by Karim JAAFAR / AFP)
الهولندي ماكس فيرستابن يتوج بسباق جائزة قطر للفومولا 1 في حلبة لوسيل 2025 (الفرنسية)
Published On 30/11/2025
|
آخر تحديث: 22:56 (توقيت مكة)

فاز الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول، بجائزة قطر الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات السيارات "فورمولا 1".

بهذا الفوز أشعل فيرستابن المنافسة على لقب بطولة العالم للسائقين، قبل الجولة الأخيرة من الموسم التي ستقام الأسبوع المقبل في أبوظبي.

أما البريطاني لاندو نوريس، سائق مكلارين، الذي كان بإمكانه حسم لقب السائقين في حال فوزه اليوم، فقد أنهى السباق في المركز الرابع، في حين حل زميله في نفس الفريق، ومنافسه على اللقب، الأسترالي أوسكار بياستري، في المركز الثاني.

وفاز الثلاثي فيرستابن ونوريس وبياستري بـ7 سباقات هذا الموسم، ويتطلع فيرستابن للفوز بلقب بطولة العالم للمرة الخامسة على التوالي، في حين يحلم بياستري ونوريس باللقب الأول.

ترتيب أول 3 متسابقين:

1. لاندو نوريس (بريطانيا) 408 نقطة
2. ماكس فيرستابن (هولندا) 396
3. أوسكار بياستري (أستراليا) 392

ترتيب الصانعين:

1. ماكلارين 800 نقطة
2. مرسيدس 459
3. ريد بول 426

المصدر: وكالات

