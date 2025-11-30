ليفربول يستعيد توازنه بفوز ثمين على وست هام بالدوري الإنجليزي

وضع ليفربول حدا لسلسلة هزائمه التي استمرت في مبارياته الثلاث الأخيرة بمختلف المسابقات، وحقق فوزا ثمينا 2-صفر على مضيّفه وست هام يونايتد، الأحد في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح السويدي ألكسندر إيزاك التسجيل لليفربول في الدقيقة 60، قبل أن يضيف زميله الهولندي كودي جاكبو الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، مستغلا النقص العددي في صفوف وست هام، الذي اضطر للعب بعشرة لاعبين، عقب طرد لاعبه لوكاس باكيتا في الدقيقة 84، لحصوله على الإنذار الثاني.

استبعاد محمد صلاح:

وقرر آرني سلوت، مدرب ليفربول، استبعاد النجم الدولي المصري محمد صلاح، هداف الفريق، عن التشكيلة الأساسية في خطوة مفاجئة من المدرب الهولندي.

وربما جاء قرار سلوت رضوخا لمطالبة العديد من المتابعين، استبعاد قائد منتخب الفراعنة، بعد تراجع مستواه هذا الموسم.

وهو الذي قاد ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي الذي شهد تتويجه بجائزتي أفضل هداف وأفضل صانع ألعاب في المسابقة العريقة. بعد تراجع مستواه هذا الموسم.

واعتمد سلوت في خط الهجوم على ألكسندر إيزاك وفلوريان فيرتز وكودي جاكبو في المباراة التي أقيمت على ملعب لندن الأولمبي، قبل أن يدفع بالفرنسي هوغو إيكيتيكي بدلا من إيزاك في الشوط الثاني، وبقي صلاح حبيس مقاعد البدلاء.

وكان تراجع مستوى صلاح واضحا في الآونة الأخيرة، حيث فشل في التسجيل في آخر أربع مباريات، علما بأنه أحرز 4 أهداف فقط بالدوري طوال الموسم.

وهي المباريات التي لم يستطع فيها ليفربول الفوز على مانشستر سيتي ونوتنغهام فورست بالدوري وأيندهوفن الهولندي بدوري أبطال أوروبا، الأسبوع الماضي.

إعلان

وتلقى ليفربول 9 هزائم في مبارياته الـ12 الأخيرة بمختلف المسابقات، علما بأنه تكبد 7 هزائم خلال لقاءاته الستة الأخيرة في الدوري الإنجليزي.

فوز ثمين لبرايتون

واصل برايتون حفاظه على سجله خاليا من الهزائم للمباراة الرابعة على التوالي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عقب فوزه الثمين والمستحق 2-صفر على مضيفه نوتنغهام فورست.

وبادر ماكسيم دي كويبر بالتسجيل لبرايتون في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، في حين أضاف ستيفانوس تيماس الهدف الثاني في الدقيقة 88، ليطلق رصاصة الرحمة على آمال نوتنغهام في إدراك التعادل على أقل تقدير.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد برايتون، الذي حقق فوزه السادس مقابل 4 تعادلات و3 هزائم، إلى 22 نقطة في المركز الخامس، بينما توقف رصيد نوتنغهام فورست، الذي تكبد خسارته السابعة مقابل 3 انتصارات و3 تعادلات، عند 12 نقطة في المركز السادس عشر.

أستون فيلا يواصل عروضه القوية

وحقق أستون فيلا انتصارا ثمينا 1-صفر على ضيفه وولفرهامبتون على ملعبه (فيلا بارك)، بمدينة برمنغهام.

وسجل هدف الفوز لفريق أستون لاعبه بوبكر كامارا في الدقيقة 67، في حين عجز فريق الذئاب، عن إدراك التعادل في الوقت المتبقي من المباراة.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد أستون فيلا، الذي حقق فوزه الثالث على التوالي والسابع في المسابقة خلال الموسم الحالي مقابل 3 تعادلات و3 هزائم، إلى 24 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة أمام تشلسي.

في المقابل، توقف رصيد وولفرهامبتون، الذي خسر11 مرة مقابل تعادلين، علما بأنه الفريق الوحيد الذي لم يحقق أي فوز، حتى الآن، في الموسم الحالي من المسابقة، وبقي عند نقطتين، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب، بفارق 9 نقاط خلف مراكز الأمان.