كأس العرب 2025: جوائز مالية ضخمة وهدايا للجماهير بالمباراة الافتتاحية

تعد بطولة كأس العرب لكرة القدم التي تنطلق منافساتها -الاثنين- في العاصمة القطرية الدوحة، الأغلى من حيث القيمة المالية في تاريخ البطولة.

وأولى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اهتماما بالبطولة في النسخة الماضية بقطر في عام 2021، والتي كانت قبل عام واحد من انطلاق كأس العالم في قطر، وشهدت تتويج المنتخب الجزائري باللقب.

وستشهد نسخة عام 2025 رفع قيمة الجوائز إلى مستوى غير مسبوق، حيث سيبلغ إجمالي الجوائز المالية في البطولة مبلغ 36.5 مليون دولار، بزيادة قدرها 11 مليون دولار عن النسخة الماضية.

وستوزع الجوائز المالية على النحو التالي:

البطل: 7.1 ملايين دولار

الوصيف: 4.2 ملايين دولار

المركز الثالث: 2.8 مليون دولار

المركز الرابع: 2.1 مليون دولار.

وستكون مكافأة المشاركة في البطولة بقيمة 715 ألف دولار، في حين سيحصل المنتخب المتأهل إلى دور الثمانية على مبلغ 1.7 مليون دولار.

ويشارك 16 منتخبا في بطولة كأس العرب، وجرى تقسيمها إلى 4 مجموعات:

المجموعة الأولى: قطر، تونس، وسوريا، فلسطين.

المجموعة الثانية: السعودية، المغرب، جزر القمر، عمان.

المجموعة الثالثة: مصر، الأردن، الإمارات، الكويت.

المجموعة الرابعة: الجزائر، العراق، البحرين، السودان.

هدايا للجماهير في المباراة الافتتاحية

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب 2025 أنه سيتم توزيع هدايا للجماهير التي ستحضر مباراة الافتتاح غدا الاثنين في ملعب البيت.

ويتواجه المنتخب القطري المضيف ونظيره الفلسطيني، في مواجهة تحمل أبعادا رياضية وإنسانية على حد سواء. المباراة لا تمثل مجرد انطلاقة بطولة، بل لحظة تاريخية للكرة العربية، تجمع بين بطل آسيا الحالي صاحب الطموحات القارية والمستقبلية، والمنتخب الفلسطيني الذي يخوض البطولة وسط تحديات استثنائية تعكس الواقع الإنساني المعقد الذي تمر به فلسطين.

ويدخل منتخب قطر، بطل آسيا مرتين متتاليتين، البطولة وهو في أفضل حالاته الفنية تحت قيادة الإسباني جولين لوبتيغي، الذي اعتمد مشروعه على دمج عناصر الخبرة مع وجوه شابة قادرة على التحرك بسرعة وإحداث الفارق في خط الوسط والهجوم، ومن أبرزهم أكرم عفيف الذي سجل وصنع 11 هدفا من أصل 14 في كأس آسيا الأخيرة، إضافة إلى الحارس مشعل برشم ولاعبي الوسط عاصم مادبو وعبد العزيز حاتم، والعديد من عناصر الخبرة مثل أحمد فتحي وطارق سلمان.

إعلان

هذه التركيبة تمنح "العنابي" ثقلا تكتيكيا وقدرة على إدارة المباريات تحت ضغط الخصم والجمهور.