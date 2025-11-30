تسبب خلل في التطبيق الإلكتروني الخاص بنادي برشلونة في حالة من الغضب والفوضى بين أوساط أنصار الفريق الكتالوني قبل مباراة الفريق ضد ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني.

واستقبل برشلونة أمس السبت ضيفه ألافيس على ملعب سبوتيفاي كامب نو ضمن الجولة الـ14 من الليغا، وهي المباراة الثانية للفريق الكتالوني منذ افتتاح الملعب الجديد، والتي تزامنت مع الذكرى الـ126 لتأسيس النادي.

ورغم أن الاحتفالية بذكرى تأسيس برشلونة كانت مثالية تقريبا على صعيد النتيجة وعودة المصابين في مقدمتهم بيدري فإنه لا يمكن تجاهل مشكلة كبيرة حدثت للجماهير بسبب خلل تقني في تطبيق النادي.

وبحسب تقارير كتالونية، فإن خللا في تطبيق النادي تسبب في حرمان الكثير من المشجعين من تذاكرهم، وذلك قبل دقائق من انطلاق المباراة.

وأثار هذا الخلل حالة من الغضب والهلع في محيط ملعب سبوتيفاي كامب نو، حيث تشكلت طوابير طويلة من جماهير برشلونة التي حاولت الوصول إلى المدرجات.

😲 El caos de las entradas de los socios en el Spotify Camp Nou, cerca de 2.000 socios afectados pic.twitter.com/LFFErSUkUj — Diario SPORT (@sport) November 29, 2025

ورغم أن المشكلة حُلت بعد دقائق عدة فإن استياء الجماهير لم يختف وقد ظهر غضبهم جليا تجاه إدارة الرئيس خوان لابورتا من المدرجات، بحسب موقع "كرونيكا غلوبال" الكتالوني.

واعترفت إيلينا فورت نائبة لابورتا بوقوع المشكلة، وكشفت أن عدد المتضررين من هذا الخلل وصل إلى 7500 شخص.

وقالت فورت "باسم النادي ومجلس الإدارة أقدّم اعتذارا إلى كل من تضرر من هذا الخلل، لقد تبين أن النظام كان بطيئا".

وبحسب الموقع ذاته، فقد اضطر العديد من المشجعين إلى دخول الملعب دون تمرير تذاكرهم عبر الجهاز المخصص لقراءة التذاكر إلكترونيا.

وأوضح أن ذلك حصل مع مجموعة مكونة من 4 أشخاص كانوا قد اشتروا تذاكرهم معا، لكن عند وصولهم إلى البوابة ظهر خطأ تقني لم يُظهر سوى تذكرتين، لكن وبعد طول انتظار تمكنت المجموعة كلها من الدخول بتذكرتين فقط.

وخلّف هذا الخلل انطباعا سيئا لدى بعض المشجعين، وهو ما ظهر في هتافات الكثير منهم، والتي ارتفعت في المدرجات ضد رئيس النادي مرددين شعار "برشلونة نعم، لابورتا لا" بصوت أعلى من أي وقت مضى، على حد تعبير الموقع.

وحقق برشلونة فوزا شاقا من ضيفه ألافيس بنتيجة 3-1 تصدّر به جدول ترتيب الليغا مؤقتا بوصوله إلى النقطة الـ34، بفارق نقطتين عن غريمه ريال مدريد الذي يحل الليلة ضيفا على جيرونا ضمن الجولة ذاتها.