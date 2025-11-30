سبب غريب أجبر الفرنسي إيفرا على تناول 38 حبة مسكنات يوميا

اعترف الفرنسي المعتزل باتريس إيفرا اللاعب السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي باعتماده على المسكّنات الطبيعية في أغلب مسيرته الاحترافية.

وأكد إيفرا (44 عاما) أنه كان يتناول 38 حبة دواء يوميا في ذروة مسيرته بسبب الإرهاق المتراكم الناتج عن ازدحام الجدول بالمباريات.

رحلة إيفرا مع المسكنات

وقال إيفرا في تصريحات أبرزتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية "كنت أتناول 38 حبة من المسكّنات يوميا، قد أكون لعبت أكثر من 700 مباراة احترافية، لكن عندما يسألني الناس كم مباراة لعبتها وأنت في كامل الجاهزية بنسبة 100%، أُجيب ربما 5 فقط".

وتابع الدولي الفرنسي السابق "طوال مسيرتي كنت ألجأ دائما إلى المسكنات، كان ذلك جزءا من العمل. في هذا المستوى (اللعب للفرق الكبرى) فلا خيار أمامك إلا أن تلعب حتى لو كنت مصابا أحيانا، إذن ما الحل الأسهل؟ تناول المسكنات".

وبحسب الصحيفة ذاتها فإن المسكنات التي كان يستخدمها إيفرا هي عبارة عن الكركمين السائل، وهو مكمّل غذائي والمركّب النشط في الكركم.

وألقى إيفرا الضوء على تجربته الخاصة في التخفيف من حدة آلامه داخل الملعب، للإشادة بهذا النوع من المسكّنات، وأعلن في الوقت نفسه عزمه الاستثمار في شركة "كورك" (KURK) المتخصصة في إنتاج مسكنات طبيعية مضادة للالتهاب.

وقال "أرى أن دوري أن أجعل الجيل الجديد يدرك أن المنتج المذهل الذي صنعته كورك يمكن أن ينقذ مسيرتهم الكروية، وربما يمنحهم عمرا أطول ويجنبهم ما عانيت منه".

وختم إيفرا "هذا يختصر مسيرتي الكروية كلها. أؤمن بهذا المنتج وأؤمن بأنه يغيّر حياة الناس. يمكننا مساعدة الكثير من الرياضيين والكثير من الأشخاص".

مسيرة إيفرا

يُذكر أن إيفرا اعتزل كرة القدم عام 2018 بعد تجربته الأخيرة مع وست هام يونايتد بعد أن خاض 725 مباراة على صعيد الأندية (مانشستر يونايتد، يوفنتوس، موناكو، نيس، أولمبيك مارسيليا، مونزا، وست هام يونايتد) و81 مباراة دولية مع منتخب فرنسا وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

Patrice Evra with a 𝙂𝙊𝙇𝘼𝙕𝙊 💥 🗓️ On this day in 2006, @ManUtd signed @Evra from Monaco 🏆2⃣0⃣0⃣8⃣#UCL pic.twitter.com/w5xyH6cc1q — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 10, 2020

بعد الاعتزال، اتجه إيفرا إلى التحليل التلفزيوني، كما خاض تدريبات في فنون القتال المختلط "إم إم إيه" (MMA)، وكان من المقرر أن يخوض نزاله الأول في مايو/أيار الماضي قبل أن يُؤجّل إلى موعد لم يُعلن عنه بعد، وفق الصحيفة.

وخلال مسيرته الكروية تُوج إيفرا بـ21 لقبا أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز (5 مرات)، دوري أبطال أوروبا (مرة واحدة)، كأس العالم للأندية (مرة واحدة) مع مانشستر يونايتد، والدوري الإيطالي (3 مرات) بألوان يوفنتوس.