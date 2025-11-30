الهلال السوداني يفرط في الفوز بدوري أبطال أفريقيا

فرّط فريق الهلال السوداني في فوز كان في متناوله، وتعادل1-1 مع مضيفه سانت إيلوا لوبوبو الكونغولي الديمقراطي، الأحد في الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وبادر الهلال بالتسجيل عن طريق عبد الرازق عبد الرؤوف عمر في الدقيقة 11، لكن شباك الفريق السوداني استقبلت هدفا من أصحاب الأرض حمل توقيع راموس كاشالا وانيت في الدقيقة 80.

وبذلك، بقي الهلال في المركز الثاني بترتيب المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف خلف ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي (المتصدر)، والمتساوي معه في ذات الرصيد.

في المقابل، حصل سانت إيلوا لوبوبو على أول نقطة في مشواره بالمجموعة، ليصبح في المركز الرابع، بفارق الأهداف خلف مولودية الجزائر، صاحب المركز الثالث، الذي لديه نفس العدد من النقاط أيضا.

يذكر أن متصدر ووصيف المجموعة، سوف يتأهلان للأدوار الإقصائية في البطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة السمراء.